بني سويف.. إنشاء أول مركز للتحصين والتعقيم والوقاية البيطرية بشرق النيل

نجحت محافظة بني سويف في تحقيق حماية المواطنين من السعار ومضاعفاته الخطيرة التي قد تصل للوفاة.. والرفق بالحيوان بمنظومة علمية.

كان النائب إسماعيل موسي، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أولاد الخير ببني سويف قد أطلق منذ 10 أيام مبادرة لأبناء المحافظة للتصدي لظاهرة انتشار الكلاب الضالة .

والتقي بعدها النائب مع اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، ومحمد موسي مدير مؤسسة أولاد الخير والمكتب السياسي، والدكتورة هبة الجلالي وكيل التضامن الاجتماعي .

وأعلنت مؤسسة أولاد الخير خلال الاحتماع عن تبرعها بمبلغ 250 ألف جنيه الذي خصصته مديرية التضامن الاجتماعي لدعم مبادرة المحافظة لإقامة شلتر (Shelter).

وبعد الاجتماع، تفقد المحافظ " مركز بني سويف للتحصين والتعقيم والوقاية البيطرية " بمنطقة شرق النيل يرافقه محمد موسي المدير التنفيذي لمؤسسة أولاد الخير، وأحمد دسوقي مدير عام الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد الجبالي مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد بكري رئيس مدينة بني سويف .

وفي اجتماعه مع المحافظين ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، شدد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع؛ على ضرورة مُواجهة ظاهرة انتشار "الكلاب الضالة"، وأهمية التعاون الفاعل بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية؛ لمواجهة هذه الظاهرة، مُستعرضاً في هذا الصدد عدد الشكاوى الواردة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري؛ حيث عكست الإحصاءات ارتفاعاً كبيراً في عدد الشكاوى بهذا الشأن، كما أعدت المنظومة تصنيفاً ـ تم عرضه خلال الاجتماع ـ للمُحافظات الأكثر شكاوى بشأن تضرر المواطنين من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة، حيث شهدت بعض المحافظات أعداداً متزايدة من الشكاوى، بما يعكس خطورة الموقف وأهمية تكثيف التحرك الحكومي حيال هذه الظاهرة .

وفي هذا الإطار، أكد “رئيس الوزراء” أن هناك آليات تم التوافق عليها من جانب الوزارات المعنية، وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة؛ من أجل الإسراع بمواجهة هذه الظاهرة، التي سيتم متابعتها بصورة دورية .

وخلال الاجتماع، تم استعراض الجهود المبذولة في ملف التعامل مع الكلاب الضالة، عبر محاور العمل المختلفة، حيث تمت الإشارة إلى ما تحقق حتى الآن فيما يخص موقف تخصيص الأماكن المُناسبة لتجهيز "الشلاتر" ومراكز التحصين والتعقيم بالمُحافظات المختلفة، وخطى تنفيذ الحملة القومية لتعقيم وتحصين الكلاب الحرة، بالشوارع والميادين، تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية "مصر خالية من السعار 2030م"