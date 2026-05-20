محافظ بني سويف: إعانات عاجلة من التضامن لغارمة وأرملة

قرر اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،صرف إعانة عاجلة من المحافظة، لأرملة مقيمة بمدينة بني سويف،نظرا لظروفها الاجتماعية والمادية الصعبة ،وكلف التضامن بدراسة حالتها وصرف مساعدة منتظمة على دفعات لمدة 6 أشهر،خاصة وأنها تعول 3 أبناء منهما اثنان في مراحل التعليم المختلفة

كما أمر محافظ بني سويف،بصرف مساعدة فورية لسيدة "غارمة" تعول 3 أطفال صغار السن،وتمر بظروف اجتماعية وأسرية بالغة الصعوبة،بجانب تكليف التضامن بصرف مساعدة منتظمة على مدى 6 أشهر متتالية، بالتوازي مع تسريع إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لأسرتها، فضلا عن التنسيق مع فرع المجلس القومي للمرأة للتواصل مع الجهة المانحة لدراسة آلية للتيسير على السيدة في تسوية قرض عليها واجب السداد.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح،الذي عقده المحافظ،اليوم الأربعاء ،ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية مع المواطنين ،لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين فى مختلف الخدمات والقطاعات،وذلك فى حضور المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها،مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن

استمع المحافظ لشكوى تقدم بها بعض الأهالي ، يتضررون فيها من ضعف الإنارة وحدوث هبوط وانخفاض واضح بأحد الطرق بعزبة عبد الجليل بمدخل كوم أبوخلاد مركز ناصروالمؤدي إلى قرية أبو صير الملق مركز الواسطى، حيث تم تكليف مسؤولي الجهات ذات الصلة من الطرق والري والوحدة المحلية والكهرباء وشركة دار الهندسة، بسرعة بحث الشكوى والمعاينة على أرض الواقع واتخاذ مايلزم من إجراءات عاجلة وآجلة لحل المشكلة ،وتم الاتفاق بصفة عاجلة على إعادة ترميم وصيانة الجزء المنخفض ودعم الطريق بالإنارة اللازمة مع الالتزام بقرارات وإجراءات الترشيد

كما وجه المحافظ باتخاذ ما يلزم حيال مطلب تقدم بها أحد أهالي قرية الديابية مركز الواسطى، يلتمس فيه تسهيل إجراءات حصوله على ترخيص بناء على قطعة أرض يمتلكها، يمر بها شارع موجود على الطبيعة وغير مُدرج على المخطط التفصيلي للقرية،حيث تم الاتفاق على قيام المواطن بتجهيز بعض الأوراق واستيفائها للسير في الإجراءات اللازمة وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية والإدارة العامة للتخطيط العمراني ووفق القانون

وكلف محافظ بني سويف وكيل وزارة الصحة بتسهيل الإجراءات اللازمة لسرعة إجراء عملية جراحية على نفقة الدولة " قلب مفتوح" لأحد المواطنين مقيم بمدينة بني سويف ، حيث أوضح وكيل الوزارة ، بانه سيتم استصدار قرار جديد على نفقة الدولة، لإجراء العملية، والتواصل مع أسرته لإجرائها بأحد مستشفيات القاهرة " بناء على رغبة المواطن"بعد استيفاء كافة الأوراق والموافقات اللازمة في هذا الشأن.

وتضمن اللقاء، عرض ما تم اتخاذه من إجراءات حيال شكوى أحد أهالي بندر بني سويف،بشأن وجود أعمدة متهالكة وآيلة للسقوط" بحسب مارود بالشكوى" بشارع محفوظ، حيث أوضحت الوحدة المحلية، أنه تم بحث الشكوى على أرض الواقع،وتبين وجود عامود فقط، والذي تم استبداله بأخر جديد وتركيبه وتثبيته بشكل فني وآمن



