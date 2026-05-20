أول تجربة ديو.. رامي عاشور يطلق أغنية على طول مع هدى الجبيلي

أطلق الفنان وبطل العالم السابق للإسكواش رامي عاشور فيديو كليب أغنيته الجديدة، ويقدم فيها تجربة الديو لأول مرة مع المطربة الصاعدة هدى الجبيلي، والأغنية بعنوان "على طول"، وهي الأن على اليوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

الأغنية كلمات وألحان رامى عاشور، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر، مهاب سامي، وتصوير وتنفيذ أنس عوض.

قال رامي عاشور: هذه الأغنية تميل إلى الطابع الرومانسي وهي قريبة إلى قلبي، لأنها أول دويتو أقدمه، مع المطربة الجميلة هدى الجبيلي، وسعيد بالتعاون معها لأنها تمتلك صوتًا رائعًا، وأنا متأكد أنها ستحقق نجاحًا كبيرًا في المستقبل.



وأضاف رامي: أحب فكرة تقديم المزيد من الدويتوهات، لأنني أؤمن أنها تضيف قيمة وروحًا مختلفة لأي مشروع فني، ومن الجميل دائمًا مشاركة الأفكار والعمل مع فنانين آخرين.. لكن في الوقت نفسه، هذا النوع من المشاريع يكون فيه تحديات من الناحية الفنية عشان كل طرف بيكون لي أفكاره وطريقته فالتحدي هو بيكون أننا نقرب الأفكار عشان نطلع بشيء مختلف... لكن في النهاية أرى أنه يستحق ذلك فعلًا.



واختتم رامي عاشور بقوله: أنا سعيد جدًا بالنتيجة النهائية لهذه الأغنية، وأتطلع لتقديم المزيد من الدويتوهات في المستقبل..

كلمات أغنية "على طول

تقول كلمات أغنية "على طول":..

على طول بوصف أقول عن حبيبي اللي أنا بهواه

واللي واخد عمرى معاه واللى جاى مش من الدنيا

واللى كل ما اقوله حبيبى بنسى نفسى وأقول الله

وهاعيش والله هعيش عمرى كله عشان أحميك

من عيون الناس و اداريه ده اللي شافه حسدني عليه

لون عيونه غريب مش عادي حتي عمري شويه عليه

هاتولي قلب في رقة قلبه بيخاف من نسمه عليا

هاتولي حد بيضحك ضحكه وبيسهر طول ليله ليا

هاتولي قلب في رقة قلبه بيخاف من نسمه عليا

هاتولي حد بيضحك ضحكه وبيسهر طول ليله ليا

أيام عدوا أوام عشت فيهم وأنا مرتاح

عشت وأنا ناسي الجراح أحلى حاجة في عمري حبيبي

عادي أموت أنا لو يوم راح

يا سلام دي الأيام مهما تيجي ومهما تروح

إنت روحك أجمل روح مش بتتغير ف عينيا

جوه مني مكان ما بروح

هاتولي قلب في رقة قلبه بيخاف من نسمه عليا

هاتولي حد بيضحك ضحكه وبيسهر طول ليله ليا

هاتولي قلب في رقة قلبه بيخاف من نسمه عليا

هاتولي حد بيضحك ضحكه وبيسهر طول ليله ليا