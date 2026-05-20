رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش في حالة تأهب مع تصاعد التهديدات باحتمال تجدد الحرب مع إيران

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، أن الجيش في حالة تأهب قصوى مع تصاعد التهديدات بشأن احتمال تجدد الحرب مع إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يتم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى لإنهاء الصراع مع إيران بسرعة كبيرة.

وقال ترامب، في كلمة خلال فعالية "نزهة الكونجرس" في البيت الأبيض، إنه يأمل في إنهاء الصراع مع إيران بسرعة كبيرة، وفقا لما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضاف ترامب أن "إيران تستميت لإبرام اتفاق لأنهم سئموا هذا الوضع، وهذا الأمر كان ينبغي أن يحدث قبل 47 عاما".

وشدد على أن الولايات المتحدة تسعى لإنهاء الصراع مع إيران بسرعة كبيرة وأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، معربا عن أمله في إنجاز ذلك بطريقة ودية.