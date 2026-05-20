الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة .. الشرقية تناقش آليات إقامة «شلتر» بالعاشر من رمضان|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

عقد المهندس حازم الإشموني، محافظ الشرقية، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة آليات إقامة شلتر (مكان إيواء) للسيطرة على ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بأسلوب حضاري، بما يحقق الحفاظ على التوازن البيئي، مع تعزيز برامج التحصين والتعقيم للحد من المخاطر الصحية، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وذلك في ضوء اهتمام المحافظة بالتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور وفد من أعضاء مجلس أمناء جهاز مدينة العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور محمد حلمي، وبحضور المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والدكتور صبحي نصر وكيل أول مجلس الأمناء – رئيس اللجنة التنفيذية، والمهندس مصطفى الزاهد وكيل ثانٍ المجلس، ورؤساء لجان مجلس الأمناء، وذلك بمكتبه في الديوان العام.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة سبل التعاون والتيسيرات اللازمة لمجابهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، من خلال تبني حلول عملية ومستدامة، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية «مصر خالية من السعار 2030»، مؤكدًا تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات المطلوبة، والحد من الظاهرة بصورة حضارية وآمنة، مع حماية الصحة العامة والالتزام بضوابط الرفق بالحيوان والقانون.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم تخصيص قطعة أرض على مساحة 1000 متر بمعرفة الجهاز بمنطقة خارج الكتلة السكنية، وتمت أعمال التجهيزات الأولية للشلتر بمعرفة النائب أحمد حلمي عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة العاشر من رمضان، بالتنسيق مع مجلس أمناء المدينة.

وأشار إلى أنه تمت المعاينة المبدئية لاستلام المبنى والوقوف على مدى مطابقته للاشتراطات البيطرية والبيئية من خلال لجنة مُشكلة من الطب البيطري وجمعية الرفق بالحيوان وممثلين عن مجلس أمناء المدينة وجهاز المدينة، مؤكدًا أنه سيتم البدء في تجميع الكلاب الضالة داخل الشلتر عقب التأكد من ملاءمته للاشتراطات المحددة لإقامة الشلترات (أماكن إيواء) لإجراء أعمال التحصين والتعقيم.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان أن الشلتر يضم مناطق مخصصة للإيواء، وأماكن للرعاية البيطرية والفحص والعلاج، بما يضمن تقديم الرعاية اللازمة للحيوانات، ويسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق التوازن البيئي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري.

