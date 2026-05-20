وزير مالية لبنان والسفير الكويتي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

في قضية العمى الجماعي.. المحكمة تقرر ندب اللجنة العليا للمسئولية الطبية

ندى سويفى

قررت محكمة جنح الدقي بالجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، في اتهامهم بالتسبب في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة في العين، بينها فقدان البصر، جراء عمليات إزالة المياه البيضاء، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ العمى الجماعي حيث قررت  ندب اللجنة العليا للمسئولية الطبية لفحص القضية واعداد تقرير قبل جلسة ٢٤ يونيو المقبل.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المرضى أصيبوا بعدوى بكتيرية شديدة داخل مقلة العين عقب خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء خلال شهر أغسطس 2025، ما أدى إلى التهاب باطن العين (التهاب القرنية والجسم الزجاجي)، وتدهور حاد في الإبصار، وصولًا إلى تفريغ العين بشكل كامل وفقدان البصر نهائيًا في بعض الحالات، وهو ما يصنف قانونيًا كعاهة مستديمة.

وأشارت التحقيقات إلى وجود إهمال جسيم وقصور فني وإداري في منظومة التعقيم ومكافحة العدوى داخل المستشفى، تمثل في عدم تعقيم الأدوات الطبية ومحاليل الحقن بشكل كافٍ، وعدم الالتزام ببروتوكولات السلامة المطلوبة أثناء العمليات، ما تسبب في تفشي العدوى بين المرضى وتفاقم أزمتهم الصحية.

