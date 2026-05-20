قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟.. الأدعية المستحبة وأفضل ما يدعو به المسلم
تأجيل محاكمة 23 متهما بخلية الدعم المالي الإرهابية لـ 15 أغسطس
الذهب يسجل صعودا جديدا بعد ساعات من التعاملات المسائية.. اعرف الجرام بكام؟
التموين تطلق القافلة الإغاثية رقم 18 إلى غزة.. و65 طن مساعدات عاجلة للأشقاء الفلسطينيين
حماقي يعلن طرح أولى أغاني ألبومه الجديد سمّعوني.. غدًا
أوروبا تهاجم قرار تهجير الخان الأحمر.. وتحذيرات لإسرائيل من انتهاك القانون الدولي
بعد موجة إدانات دولية.. نتنياهو يتبرأ من تصرفات بن جفير بحق نشطاء أسطول الصمود
حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو
قطع وضعف المياه في بعض مناطق مدينة 6 أكتوبر.. غدًا
حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري
من التأشيرة حتى تذكرة السفر.. كيف تتابع الدولة الحاج إلكترونيا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من التأشيرة حتى تذكرة السفر.. كيف تتابع الدولة الحاج إلكترونيا؟

الحج
الحج
حسن رضوان

أطلق القانون رقم 84 لسنة 2022 منظومة إلكترونية متكاملة تحت اسم «البوابة المصرية الموحدة للحج»، لتصبح الجهة الرئيسية المسؤولة عن تسجيل ومراجعة بيانات الحجاج والجهات المنظمة والمنفذة للرحلات. 

وتعتمد المنظومة على تقنيات الربط الإلكتروني وإصدار كود تعريفي لكل حاج، بما يضمن متابعة دقيقة للإجراءات الصحية والأمنية والتنظيمية، ويعزز قدرة الدولة على تقديم خدمات أكثر كفاءة للحجاج المصريين داخل الأراضي المقدسة.

كود تعريفي لكل حاج

ووفقا للمادة 11 من القانون تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتمنح الجهة المختصة الجهات المنظمة للحج اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة، وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.

رسوم اصدار للجهات المختصة

وتحصل الجهة المختصة، رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن تؤول لحساب وزارة الداخلية نسبة (50 %) او ما يغطى تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة ايهما اكبر ويؤول باقى الحصيلة للخزانة العامة، وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم.

ووفقا للمادة 14 تلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالربط الإلكتروني للبوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات الحالة الصحية للحاج، وتلتزم الوزارة بالمختصة بشئون القوى العاملة بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات العمالة الموسمية، كما تلتزم وزارة الخارجية بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج للاطلاع على بيانات الحجاج والعمالة الموسمية وتيسير تقديم الخدمات القنصلية إليهم عند الحاجة.

وتتحقق البوابة من البيانات الصحية للحاج قبل سفره لأداء مناسك الحج من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة المختصة بشئون الصحة والبوابة، كما تتحقق البوابة من بيانات العمالة الموسمية من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة والبوابة لمواجهة أية مشكلات قد تواجه العمالة المصرية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج

وتتولى الجهة المختصة القيام بالأمور الآتية:

1. التحقق من مطابقة الضوابط العامة المنظمة لكل نوع من أنواع الحج وذلك بالتنسيق مع الجهات المنظمة للحج.

2. التأكد من صحة بيانات ومدة سريان بطاقة الرقم القومي للمتقدمين لأداء مناسك الحج من خلال ربط البوابة بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

3- إرسال الكود التعريفي إلكترونياً الخاص بالحاج من خلال الربط الإلكتروني إلى الإدارة المختصة بالجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية.

4- الحصول على البصمة العشرية الخاصة بالحاج إلكترونياً من خلال الربط الإلكتروني بالإدارة المختصة بتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.

5- إرسال الكود التعريفي المشار إليه بالبند 3 إلى الشركات الناقلة لاستصدار تذكرة سفر للحاج.

البوابة المصرية الموحدة للحج منظومة إلكترونية الحجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الأهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي سيتوّج بالدوري المصري

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

هنا الزاهد

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

الأرصاد

بعد موجة الـ40.. الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات الحرارة وتحذر من رياح وأتربة تضرب هذه المناطق

ترشيحاتنا

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

تونس تحتضن الاحتفالية الرابعة عشرة لليوم العربي لكفاءة الطاقة

خلال اللقاء

وزير الخارجية يؤكد في جلسة بـ"تشاتام هاوس" أهمية الحلول الدبلوماسية لتحقيق الأمن في الشرق الأوسط

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الاستثمار المستدام في قطاع تجزئة الأغذية في لبنان

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الاستثمار المستدام في قطاع تجزئة الأغذية في لبنان

بالصور

القولون التقرحي.. أنواعه وأسبابه تعرف عليها

القولون التقرحى.. أنواعه و أسبابه تعرف عليها
القولون التقرحى.. أنواعه و أسبابه تعرف عليها
القولون التقرحى.. أنواعه و أسبابه تعرف عليها

للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة .. الشرقية تناقش آليات إقامة «شلتر» بالعاشر من رمضان|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها
جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها
جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

بالستان الجريء.. زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها
بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها
بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

فيديو

نقيب محمد هاني لاشين

حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد