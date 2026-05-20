قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟.. الأدعية المستحبة وأفضل ما يدعو به المسلم
تأجيل محاكمة 23 متهما بخلية الدعم المالي الإرهابية لـ 15 أغسطس
الذهب يسجل صعودا جديدا بعد ساعات من التعاملات المسائية.. اعرف الجرام بكام؟
التموين تطلق القافلة الإغاثية رقم 18 إلى غزة.. و65 طن مساعدات عاجلة للأشقاء الفلسطينيين
حماقي يعلن طرح أولى أغاني ألبومه الجديد سمّعوني.. غدًا
أوروبا تهاجم قرار تهجير الخان الأحمر.. وتحذيرات لإسرائيل من انتهاك القانون الدولي
بعد موجة إدانات دولية.. نتنياهو يتبرأ من تصرفات بن جفير بحق نشطاء أسطول الصمود
حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو
قطع وضعف المياه في بعض مناطق مدينة 6 أكتوبر.. غدًا
حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري
من التأشيرة حتى تذكرة السفر.. كيف تتابع الدولة الحاج إلكترونيا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوروبا تهاجم قرار تهجير الخان الأحمر.. وتحذيرات لإسرائيل من انتهاك القانون الدولي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

صعد الاتحاد الأوروبي لهجته تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، معربًا عن رفضه الشديد لقرار إخلاء تجمع "الخان الأحمر" الفلسطيني شرقي القدس المحتلة، في خطوة أثارت موجة انتقادات واسعة وتحذيرات من تداعيات خطيرة على الوضع في الضفة الغربية.

وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، أنور العنوني، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يرفض سياسات التهجير القسري وهدم المنازل وتوسيع المستوطنات، داعيًا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قرار الإخلاء واحترام التزاماتها وفق القانون الدولي.

وجاءت التصريحات الأوروبية ردًا على القرار الذي أصدره وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والذي يقضي بإخلاء تجمع "الخان الأحمر"، وهو تجمع بدوي فلسطيني يقع شرق القدس المحتلة، وسط اتهامات بأن القرار يحمل أبعادًا سياسية مرتبطة بالتحركات القضائية الدولية ضده.

وشدد العنوني على أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، مؤكداً أن بروكسل أدانت مرارًا الخطوات الأحادية التي تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض عبر توسيع المستوطنات وتهجير الفلسطينيين.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي “ملتزم بمكافحة الإفلات من العقاب ودعم العدالة الجنائية الدولية”، في إشارة إلى التقارير التي تحدثت عن تحركات داخل المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهم تتعلق بجرائم حرب وانتهاكات ضد الفلسطينيين.

وكانت تقارير إعلامية كشفت أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، تقدم بطلبات سرية لاستصدار مذكرات توقيف بحق سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

في المقابل، هاجم سموتريتش الدول الأوروبية، متهماً إياها بـ"ازدواجية المعايير والنفاق"، معتبراً أن الضغوط الدولية تستهدف إسرائيل سياسيًا.

ويُعد "الخان الأحمر" من أبرز التجمعات البدوية المهددة بالإزالة منذ سنوات، بعدما منحت المحكمة العليا الإسرائيلية الضوء الأخضر لهدمه ضمن مشاريع استيطانية تهدف إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية في المنطقة المصنفة "ج" بالضفة الغربية.

ويرى الفلسطينيون أن عمليات الهدم والتهجير المتواصلة تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتوسيع الاستيطان وتغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي المحتلة، بينما تزعم إسرائيل أن هذه التجمعات تشكل تهديدًا أمنيًا للمستوطنات القريبة.

الاتحاد الأوروبي حكومة الاحتلال الإسرائيلية إخلاء تجمع الخان الأحمر القدس المحتلة الضفة الغربية الخان الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الأهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي سيتوّج بالدوري المصري

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

هنا الزاهد

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

الأرصاد

بعد موجة الـ40.. الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات الحرارة وتحذر من رياح وأتربة تضرب هذه المناطق

ترشيحاتنا

ضبط طن دقيق مدعم قبل بيعه بالطرق غير الرسمية بالشهداء

ضبط طن دقيق مدعم قبل بيعه بالطرق غير الرسمية بالشهداء في المنوفية

جامعة الزقازيق

تحت شعار «العمل ينقذ أرواح»..قسم الميكروبيولوجي والمناعة بطب الزقازيق يُنظِّم فعاليات اليوم العالمي لغسل الأيدي

جانب من الأعمال

مياه كفر الشيخ: تنفيذ أعمال غسيل وتعقيم مروقات محطة فوة| صور

بالصور

القولون التقرحي.. أنواعه وأسبابه تعرف عليها

القولون التقرحى.. أنواعه و أسبابه تعرف عليها
القولون التقرحى.. أنواعه و أسبابه تعرف عليها
القولون التقرحى.. أنواعه و أسبابه تعرف عليها

للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة .. الشرقية تناقش آليات إقامة «شلتر» بالعاشر من رمضان|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها
جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها
جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

بالستان الجريء.. زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها
بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها
بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

فيديو

نقيب محمد هاني لاشين

حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد