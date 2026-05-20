هجومي.. تشكيل سموحة أمام بيراميدز بالدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأخيرة من مجموعة البطولة للدوري.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:-

حراسة المرمى: حسين تيمور.

الدفاع: هشام حافظ – محمد دبش – محمد رجب - محمد مصطفى.

الوسط: عمرو السيسي – يوسف عفيفي – خالد الغندور.

الهجوم: سمير فكري – حسام أشرف – عبده يحيى.

وعلى مقاعد البدلاء: الهاني سليمان – عماد فتحي – إسلام عطية – هشام عادل – حازم سعيد – إيمانويل – هادي عامر حسين – أحمد علي – الحبيب أحمد حسن.



بينما جاء تشيكل بيراميدز كالتالي:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمود جاد - أحمد توفيق - أسامة جلال - محمد حمدي إبراهيم- عودة فاخوري - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - يوسف أوباما - فيستون ماييلي.