تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بخلية النزهة الإرهابية لـ 20 يوليو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين، فى القضية رقم 5520 لسنة 2026 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 396 لسنة 2026 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 2 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بـ"خلية النزهة الإرهابية" لجلسة 20 يوليو المقبل، للاطلاع ومناقشة شاهد الإثبات الأول بالقضية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.