كان بيخبّط على العربية.. القبض على قائد سيارة تعدّى على طالب بالضرب في شمال سيناء

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة بالتعدى على نجله بالضرب ومحاولة خطفه بشمال سيناء.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو (سارية التراخيص) وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش) ، وبمواجهته أقر بقيامه بالتعدى بالضرب على (طالب سن 14 "مصاب بكدمة وجرح"– مقيم بدائرة القسم) ومحاولة إجباره على ركوب سيارته لإصطحابه لديوان القسم لتحرير محضر لقيامه بالطرق على السيارة أكثر من مرة "على سبيل اللهو" إلا أنه قام بإنزاله لصغر سنه ، وبسؤال والد المجنى عليه ، أيد ما سبق ، وإتهمه بالتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابته.

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.