نشر صورته ببندقية خرطوش على الفيس لتهديدها.. القبض على عامل تعدى على طليقته في قويسنا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بصورة لأحد الأشخاص ممسكاً بيده سلاح نارى تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر منه لقيامه بأعمال البلطجة والتعدى عليها بالسب وتهديدها بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 / الجارى تبلغ لمركز شرطة قويسنا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز)، بتضررها من (طليقها) لقيامه بالتعدى عليها بالسب وتهديدها بإلحاق الأذى بها، ونشر صورته حاملاً سلاح نارى فى إطار تهديدها بالإيذاء.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (عامل – مقيم بمحافظة القليوبية) ، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى الظاهر بالصورة "بندقية خرطوش".. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لترهيبها لوجود خلافات عائلية بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.