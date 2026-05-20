قبل وداع الريدز.. ظهور مفاجئ لمحمد صلاح في أنفيلد صحبة أسرته

يعيش عشاق كرة القدم وتحديداً جماهير ليفربول اللحظات الأخيرة من مسيرة النجم المصري الأسطوري محمد صلاح داخل ملعب "آنفيلد"، بعدما أعلن النادي رسميا عن توصله لاتفاق بالتراضي يقضي برحيله بنهاية موسم 2025–2026.

وشارك محمد صلاح ظهوره بشكل مفاجئ في أنفيلد، صحبة ابنتيه مكة وكيان، في زيارة حملت طابعًا عاطفيًا، عبر حسابه عبر موقع إنستقرام ، استعدادًا لتوديعه الملعب الذي صنع فيه واحدة من أنجح فتراته الكروية، وسط أجواء تعكس اقتراب نهاية الرحلة داخل الريدز.



تواجد النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول، ضمن قائمة أفضل 20 لاعبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي، بحسب التصنيف الذي نشرته شبكة “GiveMeSport” البريطانية، بينما غاب مواطنه عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، عن القائمة.

واعتمدت الشبكة في اختيارها على مجموعة من المعايير، أبرزها الأداء الفني، والاستمرارية، ومدى تأثير كل لاعب مع فريقه طوال الموسم، إلى جانب الأرقام الفردية مثل الأهداف والتمريرات الحاسمة بالنسبة للاعبين الهجوميين.

وأكد التقرير أن الدوري الإنجليزي لا يزال يحتفظ بمكانته كأقوى بطولة في العالم، في ظل امتلاكه عددًا كبيرًا من النجوم القادرين على صناعة الفارق ورفع مستوى المنافسة بشكل مستمر.

وجاء البرتغالي برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، ضمن أبرز الأسماء في القائمة، بعدما عادل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسم واحد بالبريميرليج برصيد 20 تمريرة حاسمة، وهو الرقم الذي سبق أن حققه تييري هنري وكيفين دي بروين.

وحل محمد صلاح في المركز الثامن عشر بالقائمة، وهو ترتيب وصفته الشبكة بالمفاجئ نسبيًا، بالنظر إلى المستويات الثابتة التي قدمها النجم المصري مع ليفربول على مدار السنوات الماضية، مؤكدة أنه يبقى أحد أعظم اللاعبين الذين مروا على تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.