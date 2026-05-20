ضبط طن دقيق مدعم قبل بيعه بالطرق غير الرسمية بالشهداء في المنوفية

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة.

تمكنت الوحده المحليه لمركز ومدينه الشهداء من ضبط طن من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ،جاء ذلك بالتنسيق مع مديريه التموين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بكافة مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالسلع المدعمة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.