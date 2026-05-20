عايش لوحده.. مكالمة تكشف جثمان مسن داخل مسكنه في المنوفية

شهدت محافظة المنوفية، واقعة العثور على جثمان مسن بعد وفاته بيومين، حيث يسكن بمفرده، بعيدا عن أولاده وسبق إصابته بجلطة في المخ، وانتقل أولاده إلى مكان سكنه بعد فشل الوصول إليه تليفونيا.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا بالعثور علي جثمان مسن داخل منزله يبلغ من العمر 72 عاما.

وتبين أن الجثمان بدأ في التحلل، وبسؤال اسرته أكدوا أن والدهم يسكن بمفرده وسبق إصابته بجلطة في المخ من قبل وأنه لم يرد عليهم تليفونيا فحضروا إلي المنزل فوجدوه متوفيا داخل المنزل.

فيما تم نقل الجثمان إلي المستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.