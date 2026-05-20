الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مبعوث الأمم المتحدة: مقياس التحسن في نتائج التعلم مازال يمثل التحدي القادم

المبعوث الخاص بالأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة
أكد المبعوث الخاص بالأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة خلال فعالية عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم فى مصر بحضور رئيس الوزراء.


وأضاف: “الدول لا تبني مستقبلها الحقيقي بالبنية التحتية وحدها، بل ببناء الإنسان والإستثمار فى التعليم.. هناك تحسن ولكن هناك مسيرة طويلة نبدأها حتي يتمتع هذا التقرير بالمصداقية الواجبة ”.


وتابع: “الدراسة تؤكد أن مقياس التحسن الفعلي فى نتائج التعلم مازال يمثل التحدي القادم، وهذا ليس عجزا بل دليل على أن الإصلاح يدار بمنهجية علمية تعترف بما تحقق وما لم يتحقق بعد، ولم أعلم عن زملائي فى اليونيسف مجاملة على الإطلاق فى تقاريرهم، وهذا التقرير يؤكد على هذا الحياد والبيانات والأدلة شاهدة على ذلك”.

وأردف: “لدينا اليوم أكثر من 25 مليون طالب فى التعليم ما قبل الجامعي وفقا لليونيسكو، ونظرا إليه ان كتلة بشرية يمكن ان تتحول إلى قوة إقتصادية هائلة أو إلى ضغط إقتصادي وإجتماعي كبير إذا لم ننجح فى بناء المهارات المطلوبة للمستقبل، وأحسبنا سننجح”.

انطلقت فعاليات مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم تحت عنوان: «عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر: الأدلة، التقدم، والرؤية المستقبلية»، وذلك بفندق ريجينس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتنظم الفعالية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف مصر)، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

ويستعرض المؤتمر دراسة متكاملة حول جهود إصلاح التعليم في جمهورية مصر العربية خلال العامين الماضيين.

ويشارك في المؤتمر عدد من الوزراء، من بينهم وزراء الزراعة، والري، والأوقاف، والاستثمار، والتعليم العالي.


 

