مدبولي: الدولة تبنت بقيادة الرئيس السيسي رؤية إصلاحية شاملة لتطوير منظومة التعليم

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعالية عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم فى مصر بحضور رئيس الوزراء: “هذا اللقاء يعكس اهتماما متواصلا بتعزيز مسارات التطوير فى قطاع التعليم وبناء القدرات البشرية كما يعكس التزام الدولة فى دعم جهود الاستصلاح بما يسهم فى الارتقاء فى جودة المنظومة التعليمية فى بناء أجيال قادرة على مواكبة أهداف المستقبل”.

وأضاف مدبولي: “جودة التعليم هي المحدد الرئيسي لقدرة الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة، وأصبحت جودة التعليم اليوم معيارا أساسيا لقياس قوة الدولة .. وتنظر الدولة المصرية إلى التعليم باعتباره قضية أمن قومي ومحورا أساسيا فى مشروع الجمهورية الجديدة”.

وتابع: “هذا اللقاء يعكس اهتماما متزايدا بتطوير عملية التعليم فى مصر ”، لافتا إلى أن تبنت الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي رؤية إصلاحية شاملة لتطوير منظومة التعليم.

وأشار: “شرعت الحكومة فى تنفيذ برنامج وطني متكامل لإصلاح التعليم أرتكز على تدعيم بنية تعليمية أكثر تطورا وكفاءة.. وظل المعلم المصري حاضرا لوصفه الدعامة الأولي للعملية التعليمية والعنصر الأكبر على نشر الوعي”.