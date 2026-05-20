محافظات

محافظ سوهاج يكرم 10 من الأئمة الفائزين في مسابقة وزارة الأوقاف «دوري الأئمة النجباء»

سوهاج _ أنغام الجنايني

كرم اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، 10 من الأئمة الفائزين بالمركز الثاني في مسابقة "دوري الأئمة النجباء" التي نظمتها وزارة الأوقاف خلال الفترة من فبراير وحتى مايو 2026.

جاء ذلك بحضور السيد كمال سليمان، نائب المحافظ، والدكتور عبد المجيد الكرماني، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والدكتور أحمد رمضان، مدير الدعوة، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية.

وأعرب محافظ سوهاج، خلال التكريم، عن تقديره للدور الوطني والدعوي الذي يقوم به الأئمة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ قيم التسامح والانتماء، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي ظهر به المشاركون في المسابقة، وما يعكسه ذلك من حرص وزارة الأوقاف على الارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي للأئمة.

وأكد المحافظ أهمية دور وزارة الأوقاف في تنظيم مثل هذه المسابقات والفعاليات التي تسهم في تنمية قدرات الأئمة العلمية والثقافية، بما ينعكس إيجابًا على أداء رسالتهم الدعوية والتوعوية داخل المجتمع، بالتوازي مع اهتمام القيادة السياسية وتوجهات الدولة نحو بناء الإنسان وتعزيز الوعي الصحيح.

من جانبه، وجه وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه المستمر للأنشطة الدعوية والدينية، وحرصه على تكريم المتميزين وتحفيزهم، مؤكدًا أن مسابقة "دوري الأئمة النجباء" تأتي في إطار خطة الوزارة لاكتشاف الكفاءات الدعوية وتشجيع التميز بين الأئمة.

وفي ختام الفعاليات، قام محافظ سوهاج بتسليم شهادات التقدير للفائزين، والتقاط الصور التذكارية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية.

