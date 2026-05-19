محافظ سوهاج يعلن حظر دخول سيارات البلوك الأبيض للقرى ومصادرتها فورا لوقف تعديات البناء خلال عيد الأضحى

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن اتخاذ حزمة من القرارات الصارمة والإجراءات الاستباقية لتأمين الرقعة الزراعية والتصدي لمخالفات البناء بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتضمنت حزمة الإجراءات منع دخول سيارات النقل المحملة بالطوب الحجري الأبيض "البلوك" إلى كافة مراكز وقرى المحافظة نهائياً وتفعيل غرف العمليات المشتركة مع الأجهزة الأمنية لإحكام الرقابة التامة على المداخل والمحاور الرئيسية بالمحافظة.

وذلك بالإضافة إلي مصادرة وتحريز أي شحنات أو كميات يتم ضبطها من مواد البناء المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها مباشرة.

كما شدد "راشد " على ضرورة الإزالة الفورية في المهد و إلزام جميع قيادات العمل التنفيذي بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية بالتواجد الميداني المستمر طوال فترة إجازة العيد و التعامل الفوري والحاسم مع أي محاولة للبناء العشوائي، وإزالتها في المهد حتى سطح الأرض دون أي تهاون و إحالة المخالفين للنيابة المختصة فوراً لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع.