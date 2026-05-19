الدكتور محمد عوض يتفقد فرع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمدينة نصر .. صور

قام الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة تفقدية إلى فرع الهيئة بمدينة نصر لمتابعة سير العمل، والتأكد من انتظام العملية الوظيفية وكفاءة أداء الموظفين بمختلف الإدارات، بما يضمن تقديم خدمات فعّالة ومتميزة للمستثمرين.

وشملت الزيارة جولة ميدانية داخل قطاعات الهيئة، اطلع خلالها على آليات العمل والإجراءات المتبعة، كما استمع إلى العاملين للتعرف على أبرز التحديات والمقترحات الخاصة بتطوير بيئة العمل وتحسين جودة الخدمات.

كما تفقد الدكتور محمد عوض مختلف الخدمات المقدمة للعاملين بالهيئة، ومنها مركز التدريب والخدمات الطبية والحضانة، مؤكداً أهمية توفير بيئة عمل متكاملة تدعم راحة العاملين وتعزز من مستوى الرضا الوظيفي، بما ينعكس إيجابياً على كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأشاد بجهود العاملين بفرع مدينة نصر، مؤكداً اهتمام الهيئة بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.