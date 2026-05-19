وزيرا صحة مصر وتونس يبحثان سبل تعزيز التعاون في التدريب والرعاية

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالدكتور مصطفى الفرجاني وزير الصحة بالجمهورية التونسية، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في القطاع الصحي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الرعاية الصحية.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في أعمال الدورة الـ79 لجمعية الصحة العالمية بمدينة جنيف السويسرية.

تناول تعزيز الشراكة بين الجانبين

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول تعزيز الشراكة بين الجانبين في إطار نهج "الصحة الواحدة"، بما يدعم جهود مواجهة التحديات الصحية الإقليمية، وعلى رأسها مكافحة الأوبئة، وتعزيز الأمن الصحي، والتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية، إلى جانب مقاومة مضادات الميكروبات وسلامة الغذاء والمياه.

وتابع، أن الوزيران بحثا سبل التعاون في مجالات تطوير الرعاية الصحية الأولية، وإدارة المستشفيات، وأنظمة الطوارئ، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، ودعم التعاون في مجالات السياحة العلاجية، والشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، وتبادل الأطباء في التخصصات ذات الأولوية.

وأضاف، أن الجانبين أكدا أهمية استمرار التنسيق المشترك لدعم القطاع الصحي الفلسطيني، وتعزيز الاستجابة السريعة للطوارئ الصحية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الصحي في المنطقة العربية والأفريقية.