أهالي أرض الحافي بشبرا الخيمة ينقذون أطفال حضانة من حريق

وبدأت الواقعة بنشوب حريق ناتج عن ماس كهربائي في كابينة المصعد، وتصاعدت أدخنة كثيفة حاصرت الحضانة المتواجدة بنفس العقار، ما أثار حالة من الفزع، و تحرك على الفور شباب ورجال المنطقة بسرعة فائقة قبل وصول سيارات الإطفاء، وشكلوا فرق عمل عفوية لإخلاء المبنى.

ووسط تصاعد الدخان، قام الأهالي باقتحام العقار وقاموا بحمل الأطفال وتأمين نزولهم واحدًا تلو الآخر عبر السلالم بسلام وطمأنتهم، بينما سارع آخرون بفصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة المحيطة لضمان عدم امتداد النيران ولم يقتصر دور الأهالي على الإخلاء، بل استخدموا طفايات الحريق المحمولة وخطوط المياه القريبة للمحاصرة الأولية للنيران والحد من انتشارها.