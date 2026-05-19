وكيل النواب يرفض اتهامات تلوث النيل : الكلام المرسل يضر الاقتصاد

اعترض النائب عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، على ما وصفه بـ«الكلام المرسل» بشأن تلوث المياه في مصر، وذلك ردًا على تصريحات عدد من النواب، من بينهم النائب محمد عبد العليم داوود، حول أوضاع مياه الشرب والصرف الصحي ببعض القرى.

وقال الجزار خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، «فيه كلام مرسل قيل عن تلوث نهر النيل ووجود تقصير من الحكومة دون أدلة، وده هيضرنا جميعًا»، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات قد تؤثر سلبًا على صورة مصر الاقتصادية وصادراتها الزراعية.

نسبة تغطية الصرف الصحي في قرى مصر

وأضاف أن نسبة تغطية الصرف الصحي في قرى مصر ارتفعت من 11% عام 2014 إلى 64% حاليًا، مشيرًا إلى أن الدولة تحملت أعباءً ضخمة لتحقيق هذا التطور، قائلاً: «لا أحد يقول إن باقي القرى سيتم إهمالها».

وأوضح وكيل مجلس النواب أن هناك قواعد وقوانين وأكواد تنظم التخلص الآمن من مياه الصرف وإعادة استخدام المياه المعالجة، لافتًا إلى أن المعالجة الثلاثية لمياه الصرف لم تكن مطبقة بالشكل الحالي في السابق.

وتابع: «الكلام اللي بنقوله بيتاخد علينا، ومصر لديها صادرات زراعية كبيرة، ولما الدول تسمع إن عندنا مياه ملوثة ده هيؤثر على الاقتصاد».

وكان النائب محمد عبد العليم داوود قد انتقد أوضاع الصرف الصحي في عدد من قرى مراكز دسوق وفوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، مؤكدًا أن بعض المناطق ما زالت تعاني من غياب خدمات الصرف الصحي.

وقال داوود: «إذا عالجنا مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي هنوفر كتير»، مطالبًا بـ«محاكمة الحكومة محاكمة جنائية وليست سياسية» بسبب ما وصفه بتدهور الخدمات في بعض القرى.