قبل مواجهة الزمالك.. تفاصيل اجتماع أبو العينين مع لاعبي سيراميكا كليوباترا

طالب النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا لاعبي الفريق ببذل كل الجهد واللعب بنزاهة وشفافية واحترام والفوز في المباراة المقبلة أمام الزمالك.



وأكد أبو العينين خلال اجتماعه مع اللاعبين والجهاز الإداري للفريق، أن الروح الرياضية تحتم علينا اللعب بروح رياضية وحماس بما يليق باسم النادي ولاعبيه، وكما لعب نادي سيراميكا كليوباترا أمام فريقي الأهلي وبيراميدز خلال المباراتين السابقتين وتعادل مع الفريقين سيلعب بنفس الروح وعدم التفكير سوي في الفوز في ختام مباريات الدوري والموسم الرياضي.

وطالب أبو العينين اللاعبين بتقديم مباراة كبيرة تليق بأسم وسمعة وتي شيرت النادي وكذلك أسماء لاعبيه الكبار، وعدم التفكير سوي في الفوز كما تعودنا طوال الموسم من الفريق، وبذل العرق والجهد للحفاظ على أسم النادي وتقديم كرة تليق بسيراميكا كليوباترا ونجومه.