مدرب سموحة يكشف سبب خروج حارس الفريق أمام الزمالك فى الوقت الضائع

أكد أحمد عبدالعزيز، المدير الفني لفريق سموحة، أن قراره المحتمل بالدفع بحارس المرمى أحمد ميهوب للهجوم في الدقائق الأخيرة أمام الزمالك، كان بدافع البحث عن التعادل أو الفوز، وليس لأسباب أخرى.

وأوضح عبدالعزيز، خلال تصريحاته عبر قناة أون سبورت، أنه لا يتردد في اتخاذ مثل هذا القرار أمام أي منافس، سواء الزمالك أو الأهلي أو بيراميدز، مؤكدا أن هدفه دائما هو تحقيق الانتصار في كل مباراة.

مكافأة فى حال الفوز على الزمالك

ونفى مدرب سموحة ما تردد بشأن وجود مكافآت استثنائية لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الزمالك، التي انتهت بخسارة فريقه بهدف دون مقابل، مشيرا إلى أن لائحة المكافآت الخاصة تم اعتمادها عقب خسارة الفريق أولى مبارياته في مجموعة التتويج بالدوري.

وأضاف أن تأهل سموحة إلى مجموعة المنافسة على اللقب أثر سلبا على دوافع اللاعبين ومستواهم الفني، وهو ما انعكس على نتائج الفريق خلال المرحلة الأخيرة.

وشدد عبدالعزيز في ختام تصريحاته على أن سموحة يخوض جميع مبارياته بهدف الفوز فقط، دون النظر إلى هوية الفريق المنافس أو الطرف المستفيد من نتائج البطولة.