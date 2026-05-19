قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق وادي النطرون - العلمين
تعيين عبدالرحيم كمال مستشارا لوزير الثقافة لشؤون الدراما
روسيا وموريتانيا والسودان | تعاون ثلاثي ضخم مع مصر لمكافحة الأمراض
البنك المركزي يعطل العمل في الجهاز المصرفي بمناسبة وقفة عرفة والعيد | اعرف الموعد
وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إلى إعادة فتح مضيق هرمز
واشنطن تصعّد ضغوطها على طهران .. الخزانة الأمريكية تتعهد بملاحقة شبكات بيع النفط الإيراني بلا هوادة
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4
وكيل النواب يرفض اتهامات تلوث النيل : الكلام المرسل يضر الاقتصاد
الدفاع الإماراتية : تعاملنا بنجاح مع 6 مسيرّات معادية الساعات الـ48 الماضية
فوق الـ 53.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
دعاء الصائم ثاني أيام ذي الحجة 2026.. ردّد الأدعية المستحبة للصائم
أسعار الذهب في مصر .. عيار 21 مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مسئول بـ"النصر لصناعة السيارات" لـ(أ ش أ): الدولة قدمت دعمًا كبيرًا للشركة وننتج 20 سيارة يوميًا وخطوط التجميع تستوعب 4 طرازات بالتزامن

مسئول بـ"النصر لصناعة السيارات
مسئول بـ"النصر لصناعة السيارات
أ ش أ

 قال مدير عام هندسة المصانع والمشروعات بشركة النصر لصناعة السيارات المهندس مصطفى كمال إن الدولة قدمت دعما كبيرا للشركة خلال مراحل التطوير وإعادة التشغيل، مشيراً إلى أن الزيارات المتكررة من المسؤولين والوزراء تسهم في رفع الروح المعنوية للعاملين وتعزيز شعورهم بالمسؤولية الوطنية لإنتاج سيارة تحمل اسم مصر.

وأضاف كمال، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الشركة شهدت خلال العام والنصف السابقين عملية تطوير شاملة للبنية التحتية وخطوط الإنتاج، بما مكّنها من تجميع ثلاث نسخ مختلفة من السيارات في وقت واحد، مع امتلاك القدرة الفنية لإنتاج أربع نسخ بالتزامن على نفس خط الإنتاج.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية تصل إلى 20 سيارة يوميًا، بينما تتراوح المعدلات الفعلية بين 12 و15 سيارة يوميًا وفقًا لمعدلات التوريد.

وتابع "أن مصنع سيارات الركوب يضم منظومة متطورة لمعالجة الصاج عبر وحدة الإلبو (ELPO)، والتي تعد من أكثر مراحل الإنتاج دقة وتكلفة"، مشيرًا إلى أن تشغيلها يتطلب تجهيزات وخامات عالية الكلفة، إلى جانب متابعة فنية دقيقة لضمان جودة المعالجة ومقاومة الصدأ.

وأشار إلى أن هياكل السيارات تمر بسبع مراحل متكاملة لمعالجة وتجهيز الصاج قبل الوصول إلى مرحلة الدهان النهائي، مؤكدًا تنفيذ هذه العمليات داخل المصنع وفق معايير جودة صارمة.

ولفت إلى أن الشركة تمتلك "تيست رود" لاختبار السيارات بعد التجميع، بما يشمل اختبارات القيادة المختلفة، ومنها اختبار "المخاضة المائية" الذي يتم خلاله تعريض السيارة لعبور مياه بعمق يتراوح بين 30 و50 سنتيمترًا؛ للتأكد من كفاءة العزل خاصة في السيارات الكهربائية وحماية البطاريات.

وأوضح أن خطوط الإنتاج تجمع بين السيارات الكهربائية وسيارات البنزين، لافتًا إلى إنتاج نسخ متعددة من الطرازات على نفس خط الإنتاج، بما يعكس تطور القدرات الفنية والهندسية داخل المصنع.

وفيما يتعلق بالمكون المحلي، أشار إلى أن صناعة السيارات تعتمد على الصناعات المغذية، مع وجود مكونات يتم تصنيعها محلياً وأخرى يتم استيرادها، موضحًا مساهمة شركات مصرية في إنتاج الزجاج والكراسي وضفائر الكهرباء وطنابير الفرامل والتيل.

وأكد أن الشركة تستهدف زيادة نسب التصنيع المحلي تدريجيًا بما يسمح بوضع علامتها التجارية على المنتجات مستقبلًا، مشيرًا إلى أن النسب تختلف وفق طبيعة كل طراز وسلاسل الإمداد.

وأضاف أن الشركة استعانت بخبرات صينية في بداية تشغيل خطوط إنتاج السيارات الكهربائية، خاصة خط تجميع سيارات "دونج فونج"، لافتًا إلى بدء تطوير الخطوط وإضافة مكونات محلية.

وأشار إلى أن عدد العاملين المباشرين يبلغ نحو 400 عامل وفني ومهندس، إلى جانب العاملين بالصناعات المغذية والخدمات المساندة، ليصل الإجمالي إلى نحو ألف عامل، مقارنة بعشرات الآلاف في الفترات السابقة.

وكشف عن احتفال الشركة بوصول عدد السيارات المجمعة من طراز "جي تور X70 Plus" إلى ألف سيارة بالسوق المصرية، مؤكداً أن ذلك يمثل خطوة مهمة في مسار إعادة إحياء الصناعة.

وأكد، في ختام تصريحاته، أن نجاح صناعة السيارات في مصر يتطلب استمرار تطوير الصناعات المغذية والالتزام بمعايير الجودة، مشيرًا إلى أن العنصر الحاسم يتمثل في "الضمير والإتقان في العمل".

هندسة المصانع المشروعات النصر لصناعة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الثانوية العامة

القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

ترشيحاتنا

مؤشر سوق الأسهم السعودية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10982 نقطة

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. هبوط سعر الذهب الآن بالأسواق

جانب من الاجتماع

سلامة الغذاء والغرف التجارية تبحثان تطوير سلاسل الإمداد ودعم نمو الصادرات المصرية

بالصور

طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة .. وصفة جديدة وغير تقليدية

طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة
طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة
طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

لعزومات العيد..طريقة عمل ريش ضاني بالخضروات

طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات

قبل الإجازة بأيام.. كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد