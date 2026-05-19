ترامب: إيران لن تحصل على سلاح نووي.. وقد نوجه ضربة جديدة حال فشل المفاوضات

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران تسعى إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، مؤكداً أن ذلك «لن يحدث»، ومشدداً على ضرورة عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً.

وأضاف ترامب، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أن إيران «تتوسل لإبرام اتفاق»، مشيراً إلى أن هناك مهلة قصيرة مطروحة أمام المسار التفاوضي قبل اتخاذ أي خطوات عسكرية محتملة.

وأوضح أنه قد يتم توجيه «ضربة أخرى» لإيران إذا لم تنجح الجهود الدبلوماسية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه لم يحسم قراره النهائي بعد.

قرار يتعلق بالتحرك العسكري

كما اتهم ترامب الديمقراطيين بمحاولة عرقلة جهوده للتفاوض مع إيران، مؤكداً أنه سيمنح طهران مهلة إضافية تمتد ليومين أو ثلاثة أيام قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالتحرك العسكري.