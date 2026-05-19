الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة .. وصفة جديدة وغير تقليدية

آية التيجي

يُعد الرقاق الطري باللحمة المفرومة من أشهر الأكلات المصرية التي لا تخلو منها العزائم والمناسبات، خاصة في الأعياد والتجمعات العائلية، حيث يجمع بين الطعم الشرقي الغني والقوام الطري المميز. 

وقدم الشيف محمد حامد طريقة تحضير الرقاق الطري باللحمة المفرومة بخطوات بسيطة تضمن الحصول على رقاق طري من الداخل ومقرمش قليلاً من الخارج.

المكونات :

مقادير عجينة الرقاق الطري:
3 أكواب دقيق
رشة ملح
ملعقة صغيرة سكر
2 ملعقة صغيرة سمن بلدي
لبن رايب للعجن أو زبادي ممزوج بالحليب

مكونات حشوة اللحمة المفرومة
نصف كيلو لحم مفروم بنسبة دهون بسيطة
2 بصلة مفرومة خشن
حبة طماطم كبيرة مبشورة
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
ملح وفلفل أسود ورشة سكر
سمنة بلدي للتشويح

مكونات صوص اللبنة:
ملعقة كبيرة لبنة
رشة ثوم بودر

طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة:
ـ لتحضير عجينة الرقاق: في وعاء عميق، يُخلط الدقيق مع الملح والسكر والسمن البلدي، ثم يُضاف اللبن الرايب تدريجياً مع العجن المستمر حتى تتكون عجينة طرية وناعمة لا تلتصق باليد.
ـ لتقطيع العجين وفرده: تُغطى العجينة وتُترك لترتاح لمدة 15 دقيقة، ثم تُقسم إلى كرات متوسطة الحجم. بعد ذلك تُفرد كل كرة بالنشابة حتى تصبح رقيقة للغاية.
ـ لتسوية الرقاق: يُوضع الرقاق على صاج ساخن أو طاسة بدون زيت حتى يجف قليلاً ويأخذ لوناً خفيفاً مع الحفاظ على طراوته.

طريقة تحضير العصاج:
ـ في طاسة على النار، تُوضع ملعقة من السمنة البلدي ثم يُضاف البصل ويُقلب حتى يذبل، بعدها تُضاف اللحمة المفرومة وتُشوح جيداً حتى يتغير لونها. 

ـ ثم تُضاف الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم مع التوابل ويُترك الخليط حتى ينضج تماماً.

طريقة رص الرقاق وتسويته:
ـ يتم غمس كل طبقة من الرقاق في صوص العصاج ثم تُرص داخل الصينية، مع توزيع اللحمة المفرومة بين الطبقات. 

ـ وفي النهاية تُضاف طبقة أخيرة من اللحمة على الوجه، ثم يُقطع الرقاق إلى مثلثات ويُقدم ساخناً بجانب صوص اللبنة مع رشة من الثوم البودر.

سر نجاح الرقاق الطري

وينصح الشيف محمد حامد بعدم المبالغة في تسوية الرقاق أثناء خبزه الأولي حتى يحتفظ بطراوته بعد التسوية النهائية، كما أن استخدام السمن البلدي يمنحه نكهة شرقية مميزة.

