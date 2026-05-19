محافظ كفر الشيخ يتفقد المرحلة الثانية من تطوير الميدان الإبراهيمي بدسوق| صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ميدان سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، وذلك في إطار متابعة مشروعات تطوير الميادين والمناطق ذات الطابع الديني والسياحي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن ودعم السياحة الدينية، بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعصام القصيف، رئيس جهاز النظافة والتجميل، وعدد من القيادات التنفيذية.

وجه محافظ كفرالشيخ بسرعة الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بالتصميمات المعتمدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وتطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يضمن الحفاظ على الهوية المعمارية والتاريخية وتحسين الصورة البصرية للميدان.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المرحلة الثانية تُنفذ على مساحة 1200 متر مربع بتكلفة 6 ملايين و800 ألف جنيه، وتشمل أعمال تطوير متكاملة وتركيب أعمدة إنارة حديثة، من بينها أول ساري إنارة «هاي ماست» بالميدان الإبراهيمي، بما يعزز مستوى الإنارة العامة وإبراز الطابع الجمالي والحضاري.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى، والتي شملت تطوير ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي على مساحة 5000 متر مربع بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتضمنت تركيب أرضيات من الجرانيت والرخام، وأحواض زهور بالحجر الهاشمي، وأعمدة إنارة ديكورية، ونافورة، ومساحات خضراء، ومقاعد جرانيت، وسور حماية، وأرصفة محيطة، ومداخل لذوي الاحتياجات الخاصة.

أضاف محافظ كفرالشيخ أنه تم بدء تنفيذ المرحلة الثالثة على مساحة 8700 متر مربع بتكلفة 10 ملايين و700 ألف جنيه، وتشمل أعمال الإزالة والتجهيز للبنية التحتية، وتمديد شبكات الصرف والكهرباء والكابلات الأرضية، وأساسات النصب التذكاري ومباني الخدمات، إلى جانب أعمال التشطيبات والتبليط والزراعات والسور الحديدي، وإنشاء ساحة انتظار وكشك خدمات للمشروعات الصغيرة.

أكد محافظ كفرالشيخ أن تطوير الميدان الإبراهيمي يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير المناطق المحيطة بالمساجد والمزارات الدينية، بما يعزز الهوية البصرية ويدعم السياحة الدينية، مع تنفيذ المراحل الثلاث وفق رؤية مدروسة تضمن الحفاظ على الطابع التاريخي وتوفير بيئة حضارية وخدمات متكاملة للزائرين.

إزالة 25 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية | صور

