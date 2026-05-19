محافظ كفر الشيخ يتفقد تطوير وإعادة تأهيل 15 معدّة بمنظومة النظافة في دسوق | صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير وإعادة تأهيل وصيانة 15 معدة من معدات منظومة النظافة بمركز دسوق، فضلًا عن دعم المنظومة بـ70 صندوق قمامة لتوزيعها على الشوارع والميادين، وذلك في إطار فعاليات مبادرة «جميلة يا بلدي» تحت شعار «إيد واحدة.. بلدنا أجمل»، بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعصام القصيف، رئيس جهاز النظافة والتجميل.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن أعمال التطوير وإعادة التأهيل شملت عمرات جسيمة لـ4 سيارات نظافة حمولة 20 طنًا بتكلفة 2 مليون و600 ألف جنيه، مقابل قيمة سوقية بلغت 32 مليون جنيه، محققة وفرًا قدره 29 مليونًا و400 ألف جنيه، إلى جانب صيانة وإعادة تأهيل 11 لودرًا متنوعًا بتكلفة 7 ملايين و251 ألف جنيه، مقابل قيمة سوقية 46 مليونًا و500 ألف جنيه، بما حقق وفرًا ماليًا بلغ 39 مليونًا و249 ألف جنيه، ليصل إجمالي الوفر المحقق إلى نحو 68 مليونًا و649 ألف جنيه.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن أعمال التطوير والصيانة وإعادة التأهيل تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة منظومة النظافة، وزيادة القدرة التشغيلية للمعدات، وتحسين كفاءة الأداء الميداني، من خلال الاستفادة من الأصول المتاحة بدلًا من تكهينها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد.

أكد محافظ كفرالشيخ استمرار دعم وتطوير منظومة النظافة والحملات الميكانيكية بالمحافظة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمعدات للحفاظ عليها وإطالة عمرها الافتراضي، ورفع كفاءة استخدامها في تقديم الخدمات للمواطنين، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على المال العام وعدم تكهين أي معدة يمكن إعادة تأهيلها والاستفادة منها، دعمًا لجهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا.