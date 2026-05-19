وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" والذى استمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بأماكن تمركزها.

وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة أثناء إدارة المشروع.

وقدم اللواء أح هشام فتحى شندى قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لتظل دائماً فى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ ما تكلف به من مهام.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهود المخلصة التى يبذلها رجال قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب فى الدفاع عن أمن الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وفى سياق متصل شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض الإجراءات والأنشطة المنفذة خلال المراحل السابقة، وكذا عرض التقارير من مختلف التخصصات ، وناقش عدداً من المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذ مهامهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.