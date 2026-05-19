الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مصر تعد لـ مؤتمر استثمار ضخم لدعم الشراكة الاقتصادية مع بريطانيا

مصر - علم
أ ش أ

أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بعمق العلاقات المصرية البريطانية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده وزير الخارجية اليوم الثلاثاء مع عدد من المسئولين والبرلمانيين البريطانيين وعلى رأسهم هيمش فولكنر وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والنائب مارك بريتشارد رئيس المجموعة البرلمانية العابرة المعنية بمصر “APPG”، وأوديل رينو-باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أكد أهمية مواصلة تطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي، وتعزيز الاستثمارات البريطانية في مصر، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وشدد على أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية والتجارية من خلال الإعداد لعقد مؤتمر للاستثمار والأعمال، لفتح مجالات جديدة للتعاون ودعم الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وما يوفره السوق المصري من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، رغم التداعيات الواسعة للتوتر الإقليمي وانعكاسه على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز العلاقات مع البرلمان البريطاني بغرفتيه، مجلس العموم ومجلس اللوردات، أخذاً في الاعتبار الدور المصري المحوري في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وما تضطلع به مصر من جهود لاحتواء الأزمات الإقليمية وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية.

واستعرض الوزير عبد العاطي، خلال اللقاء، الدور المصري النشط في التعامل مع التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة، لاسيما تطورات المسار التفاوضي الامريكى - الايرانى، والقضية الفلسطينية، والأوضاع في السودان، ولبنان.

وشهد اللقاء نقاشاً تفاعلياً تم خلاله تبادل الرؤى والتقديرات إزاء القضايا لإقليمية والدولية، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود لخفض التصعيد، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية العلاقات المصرية البريطانية

