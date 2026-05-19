مع ارتفاع الحرارة .. نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يقضي كثيرون وقتاً أطول في الأنشطة الخارجية مثل المشي والتنزه والصيد والرحلات البحرية، لكن التعرض المباشر للحرارة قد يحمل مخاطر صحية خطيرة إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وعلى رأسها الإصابة بـ ضربة الشمس والإجهاد الحراري.

ما الفرق بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس؟

ووفقاً لتقرير نشره موقع مايو كلينك الصحي، فإن ضربة الشمس تُعد حالة طبية طارئة قد تهدد الحياة إذا لم يتم التعامل معها سريعاً، خاصة مع استمرار موجات الحر الشديدة خلال فصل الصيف.

ويشير الأطباء إلى أن الإجهاد الحراري غالباً ما يسبق الإصابة بضربة الشمس، وتشمل أعراضه:



ـ التعرق الشديد

ـ الدوخة والإرهاق

ـالصداع

ـ الغثيان

ـ تسارع النبض

ـ برودة الجلد ورطوبته

وفي حال عدم علاج هذه الأعراض سريعاً، قد تتطور الحالة إلى ضربة شمس، وهي حالة خطيرة تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، وقد تتسبب في:

ـ اضطراب الوعي

ـ صعوبة الكلام

ـ سرعة التنفس

ـ تسارع ضربات القلب

ـ القيء أو الغثيان

ـ فقدان التركيز

نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس

ـ ارتداء ملابس خفيفة:

ينصح الخبراء بارتداء الملابس القطنية الفضفاضة والخفيفة، لأنها تساعد الجسم على التخلص من الحرارة بشكل أفضل.

ـ الحماية من أشعة الشمس:

التعرض المباشر للشمس قد يضعف قدرة الجسم على التبريد، لذلك يُفضل استخدام واقٍ للشمس بمعامل حماية لا يقل عن SPF 30، مع ارتداء قبعة ونظارات شمسية.

ـ شرب كميات كافية من الماء:

الحفاظ على ترطيب الجسم من أهم وسائل الوقاية من ضربة الشمس، إذ يساعد الماء على تنظيم حرارة الجسم وتعويض السوائل المفقودة بالتعرق.

ـ تجنب المجهود وقت الذروة:

يفضل تجنب ممارسة الرياضة أو الأعمال الشاقة خلال ساعات الظهيرة، واستبدالها بفترات الصباح الباكر أو المساء.

ـ عدم ترك الأطفال داخل السيارات:

حذّر التقرير من ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة داخل السيارات المغلقة، لأن درجة الحرارة داخل السيارة قد ترتفع بشكل خطير خلال دقائق قليلة.

ـ التدرج في التعرض للحرارة:

يحتاج الجسم إلى فترة للتأقلم مع الطقس الحار، لذلك يُنصح بعدم التعرض المفاجئ لفترات طويلة من الحرارة المرتفعة.

من الأكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس؟

وهناك بعض الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات المرتبطة بالحرارة، ومنها:

ـ كبار السن

ـ الأطفال

ـ مرضى القلب والضغط

ـ الأشخاص الذين يتناولون أدوية تؤثر على ترطيب الجسم

ـ العاملون في الأماكن المكشوفة

متى تصبح ضربة الشمس خطيرة؟

وأكد التقرير أن تجاهل أعراض ضربة الشمس قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل تلف الدماغ والقلب والكلى والعضلات، وقد تصل الحالة إلى الوفاة إذا تأخر العلاج الطبي.

وينصح الأطباء بسرعة طلب المساعدة الطبية فور ظهور أعراض شديدة مثل فقدان الوعي أو اضطراب الإدراك أو ارتفاع حرارة الجسم بشكل ملحوظ.