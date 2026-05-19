قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصناعة: تمكين المرأة والشباب وندرس إنشاء مصانع متوسطة وصغيرة بالقرى
ريال مدريد يرفض عرضًا سعوديًا بـ80 مليون يورو لضم أردا جولر
لا يوجد إذن كتابي.. شروط الزواج الثاني بعد تصريحات رئيس إعداد مشروع قانون الأسرة
خبير لوائح يكشف مكاسب الزمالك من تنازل سيراميكا عن التذاكر
فرج عامر يشيد بموقف سيراميكا كليوباترا تجاه الزمالك
القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة
تراجع كبير.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 19-5-2026
موعد امتحان الفرصة الثانية في مادة البرمجة "العملي" لطلاب أولى ثانوي|قرار عاجل
اليوم النطق بالحكم في مقتل عروس المنوفية كريمة علي يد زوجها
اليوم.. إجراء قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 بمقر اتحاد الكرة
كواليس أول أيام لجان المجمع المقدس.. تعديلات لائحية ومناقشات حول كهنة الصعيد والأحوال الشخصية
الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن نجاح امتحانات الثانوية العامة هذا العام رسالة واضحة بأن الدولة قادرة على مواجهة محاولات العبث بمستقبل الطلاب، والقضاء على ظاهرة الغش الإلكتروني ومافيا السماعات.

نحترم القوانين الدولية المنظمة لحرية الاتصالات

 

وطالب بدوي خلال اجتماع لجنة الاتصالات وبحضور المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تضمن إجراء امتحانات الثانوية العامة في أجواء من الانضباط الكامل، بما يكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ويمنع أي خروقات أو محاولات غش قد تؤثر على نزاهة العملية الامتحانية.

وتسأل بدوي عن مايثار من إمكانية قطع الإنترنت أثناء انعقاد الامتحانات بمحيط اللجان .


ورد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن مصر ، دولة ذات ثقل إقليمي ودولي، وتحترم القوانين والمواثيق الدولية المنظمة لحرية الاتصالات واستخدام شبكة الإنترنت، وتحرص على الالتزام الكامل بالمعايير التي تضمن استقرار الخدمات الرقمية وعدم التأثير عليها، بما يعكس مكانتها ومسؤولياتها الدولية … وقطعاً لن يتم قطع الإنترنت اثناء انعقاد لجان الثانوية العامة.

وتابع شمروخ بأن الدولة المصرية تمتلك من الإمكانات التقنية والإدارية ما يؤهلها لتأمين امتحانات الثانوية العامة ومواجهة أي محاولات للغش أو التسريب، دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات استثنائية مثل قطع خدمة الإنترنت، و أن هناك حلولًا أكثر تطورًا وفاعلية لمواجهة محاولات الغش الإلكتروني، وفي مقدمتها تشديد الرقابة داخل اللجان، وتطوير وسائل التفتيش والكشف عن السماعات والأجهزة الإلكترونية الحديثة.

وشدد شمروخ أن مصر ملتزمة بالحفاظ على انتظام خدمات الإنترنت وعدم تعطيل مصالح المواطنين أو المؤسسات، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات.

الغش الإلكتروني امتحانات الثانوية العامة احمد بدوي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

طاقه شمسيه

بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم بين الموجات الحارة والتصدير.. شعبة المصدرين تكشف أسباب الارتفاع المفاجئ وموعد الانفراجة

شبورة

رياح الخماسين وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

ترشيحاتنا

اللواء شكري الجندي

وفاة شكري الجندي وكيل «دينية النواب» الأسبق.. والعزاء في كفر الشيخ

ارشيفيه

انقلب بهم الموتوسيكل.. مصرع شخص وإصابة آخرين بالدقهلية

القافلة

جامعة قناة السويس تطلق قافلة شاملة لقرية الجزيرة الخضراء بالتل الكبير

بالصور

قبل عيد الأضحي.. طريقة عمل تشويحة الخروف على الطريقة الشعبية بطعم زمان

طريقة عمل تشويحة الخروف
طريقة عمل تشويحة الخروف
طريقة عمل تشويحة الخروف

قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه

قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه
قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه
قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه

ياسمين صبري تثير الجدل بفستان أسطوري.. شاهد

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد