القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن نجاح امتحانات الثانوية العامة هذا العام رسالة واضحة بأن الدولة قادرة على مواجهة محاولات العبث بمستقبل الطلاب، والقضاء على ظاهرة الغش الإلكتروني ومافيا السماعات.

وطالب بدوي خلال اجتماع لجنة الاتصالات وبحضور المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تضمن إجراء امتحانات الثانوية العامة في أجواء من الانضباط الكامل، بما يكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ويمنع أي خروقات أو محاولات غش قد تؤثر على نزاهة العملية الامتحانية.

وتسأل بدوي عن مايثار من إمكانية قطع الإنترنت أثناء انعقاد الامتحانات بمحيط اللجان .



ورد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن مصر ، دولة ذات ثقل إقليمي ودولي، وتحترم القوانين والمواثيق الدولية المنظمة لحرية الاتصالات واستخدام شبكة الإنترنت، وتحرص على الالتزام الكامل بالمعايير التي تضمن استقرار الخدمات الرقمية وعدم التأثير عليها، بما يعكس مكانتها ومسؤولياتها الدولية … وقطعاً لن يتم قطع الإنترنت اثناء انعقاد لجان الثانوية العامة.

وتابع شمروخ بأن الدولة المصرية تمتلك من الإمكانات التقنية والإدارية ما يؤهلها لتأمين امتحانات الثانوية العامة ومواجهة أي محاولات للغش أو التسريب، دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات استثنائية مثل قطع خدمة الإنترنت، و أن هناك حلولًا أكثر تطورًا وفاعلية لمواجهة محاولات الغش الإلكتروني، وفي مقدمتها تشديد الرقابة داخل اللجان، وتطوير وسائل التفتيش والكشف عن السماعات والأجهزة الإلكترونية الحديثة.

وشدد شمروخ أن مصر ملتزمة بالحفاظ على انتظام خدمات الإنترنت وعدم تعطيل مصالح المواطنين أو المؤسسات، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات.