محاكمة 8 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في عين شمس.. بعد قليل

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد قليل، محاكمة 8 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في عين شمس في القضية رقم 25804 لسنة 2025، جنايات عين شمس، والمقيدة برقم 3460 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم محمود أنور رباح و7 آخرين انضموا لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها.