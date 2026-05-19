بورسعيد تواصل التنمية.. إنشاء محاور مرورية جديدة وتطوير الميادين التاريخية

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
بورسعيد تواصل مسيرة التنمية والانضباط.. إنشاء محاور مرورية جديدة وتطوير الميادين التاريخية
محمد الغزاوى

شهدت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد نشاطاً ميدانياً مكثفاً وموسعاً، ركز على إنشاء وتطوير المحاور المرورية، والتفتيش على الأغذية، وحملات طرق الأبواب لتقنين الأوضاع، إلى جانب رفع كفاءة النظافة والمسطحات الخضراء.

ياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بالمتابعة الميدانية المستمرة لدفع عجلة المشروعات القومية والتنموية، مع تكثيف الحملات الرقابية والبيئية لفرض الانضباط، وتحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات

 مدينة بورفؤاد - إنشاء محاور مرورية جديدة وتطوير ميدان "الملك فؤاد" التاريخي:
 

 تابعت الأستاذة سمر الموافي، رئيسة المدينة، سير العمل بإنشاء طريق جديد يربط بين كوبري النصر العائم القديم والكوبري الجديد الجاري إنشاؤه، لتحقيق السيولة المرورية بين بورسعيد وبورفؤاد، مع بدء رصف الطرق الداخلية وتنفيذ أعمال "لاند سكيب" وتركيب "إنترلوك" بمداخل الكوبري.

• تابعت الأجهزة التنفيذية أعمال تطوير ميداني السادس من أكتوبر والنافورة، مع الاستعداد لترميم تمثال "الملك فؤاد" تزامناً مع احتفالات مئوية المدينة، لتحويلها إلى مواقع سياحية مميزة.

 حي الشرق - حملات رقابية مكثفة على محلات الأغذية وضبط لحوم فاسدة:

 قاد الدكتور إسلام بهنساوي حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري والتموين، استهدفت محلات بيع المواد الغذائية للتأكد من جودتها ومراجعة تواريخ الصلاحية، وأسفرت عن ضبط وإعدام كميات من "اللانشون" الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

 حي العرب - حملات مسائية لفتح الباكيات وإخلاء الأرصفة بشارع محمد علي:

 شنت الأجهزة التنفيذية بقيادة المهندسة شيماء جودة، وبمشاركة السكرتير العام المساعد، حملة مسائية موسعة بشارع محمد علي، أسفرت عن فتح الباكيات وإخلاء الأرصفة من الإشغالات والتعديات لتيسير حركة المارة ومنع عودة المخالفات مرة أخرى.

حي المناخ - ري مكثف للمسطحات الخضراء بشارع فولجراد لمواجهة حرارة الجو:

تابعت المحاسبة شيماء العزبي أعمال ري الجزر الوسطى والمسطحات الخضراء بشارع فولجراد "ستالينجراد" بواسطة سيارات شركة "نهضة مصر"، ضمن خطة "ربيع 2026" ومبادرة "100 مليون شجرة" لحماية المزروعات من الجفاف والحفاظ على المظهر الحضاري.

 حي الزهور - حملة "طرق الأبواب" ليلية لحث المواطنين على التصالح وتقنين الأوضاع:

 أطلق الأستاذ أحمد زغلف حملة ليلية موسعة لطرق الأبواب وتعليق الإنذارات بمنطقتي علي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز، لتوعية المواطنين وحثهم على سرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدد المحددة.

حي الضواحي - رفع تراكمات "الرتش" وتجميل منطقة بروتكس:

 قاد الأستاذ فوزي الوالي تحركاً ميدانياً موسعاً لرفع المخلفات وتراكمات "الرتش" بمنطقة بروتكس بالتنسيق مع "شركة الفتح"، من خلال الدفع باللوادر وسيارات النقل لاستعادة المظهر الحضاري وتحسين جودة البيئة.

 حي الجنوب - تسيير سيارة المدفع لمكافحة الحشرات وناقلات الأمراض:

• وجه المهندس وليد الدعدع سيارة المدفع (الرش) بالمرور في مناطق (العوامرة، طارق سليمان وهدان، طريق مشروع ناصر، ومحيط مستشفى 30 يونيو) لرش المبيدات الآمنة والقضاء على الحشرات الطائرة تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف.
 

واكدت محافظة بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في أداء عملها الميداني على مدار الساعة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بالمستوى الحضاري والجمالي الذي يليق بمكانة المحافظة.

