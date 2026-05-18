محافظ بورسعيد يتفقد منطقة مساكن منخفض التكاليف محمد علي بمدينة بورفؤاد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، منطقة مساكن منخفض التكاليف “محمد علي” بمدينة بورفؤاد، خلال جولته الميدانية اليوم لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على احتياجات المناطق السكنية المختلفة.

رافقه خلال الجولة الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة إحسان برمه مدير مديرية الطرق، والمهندسة زينب الجباس مدير ادارة المشروعات بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يشدد علي تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات للحفاظ على الشكل الحضاري

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد الأوضاع العامة بالمنطقة ومستوى المرافق والخدمات المقدمة للأهالي، موجها بسرعة رفع كفاءة المنطقة وتحسين المظهر الحضاري إلى جانب متابعة أعمال النظافة والتشجير وصيانة المرافق بما يحقق بيئة سكنية مناسبة للمواطنين.

كما وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بترميم طريق “الزبير بن العوام” ضمن أعمال التطوير الجارية بالمنطقة بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتيسير تنقل المواطنين مع الالتزام بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

وشدد محافظ بورسعيد على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة دورية للحفاظ على الشكل الحضاري للمنطقة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن المحافظة تواصل جهودها للارتقاء بالمناطق السكنية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة بها، بما يحقق جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات.