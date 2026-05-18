ضربة استباقية قوية قبل حلول عيد الأضحى المبارك.. بورسعيد تنجح في ضبط 4 أطنان أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها المكثفة حرصاً على صحة المواطن، حيث نجحت حملة رقابية مكبرة في توجيه ضربة موجعة للغش الغذائي، استهدفت إحدى الثلاجات الكبرى المخصصة لحفظ وتخزين المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية، وذلك ضمن الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك ومن خلال التنسيق المحكم والتعاون الميداني بين الأجهزة المعنية.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتشديد الرقابة الصارمة على الأسواق وثلاجات حفظ المواد الغذائية، وتوجيه ضربات استباقية حاسمة للتصدي لكافة صور الغش والتدليس.

صحة المواطن خط أحمر".. إحباط محاولة تسريب كميات ضخمة من الأغذية مجهولة المصدر للأسواق وتطبيق القانون بحسم على المتلاعبين

نُفذت الحملة بتكاتف تام بين الدكتور أمجد يسري - مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، وفريق من أطباء قسم التفتيش و هايدي جهاد - رئيس إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية.

تفاصيل المضبوطات ٤ أطنان أغذية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية



تم ضبط ٢٧٠٠ كجم أحشاء داخلية فشة مجمدة كشف الفحص الظاهري لأطباء التفتيش عن ظهور علامات الفساد وتغير ملحوظ في الخواص الطبيعية (اللون، الرائحة، والقوام)، بالإضافة إلى عدم وجود أي بيانات أو مستندات تدل على مصدرها، مما يعد مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية وتأكيداً لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط ١٣٤٠ كجم بطارخ بلدي مجمدة: تبين وجود تغير في خواصها الطبيعية ومخالفتها للاشتراطات والمواصفات القياسية الصحية للحفظ، حيث وُجدت محفوظة داخل أكياس غير مخصصة لتخزين الغذاء، إلى جانب رصد تلاعب وتغيير متعمد في بيانات تواريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بغرض الغش والتدليس على المستهلك.

وتم التحفظ الفوري على كافة المضبوطات وتحريزها لتكون تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.

واكدت محافظة بورسعيد أن الأجهزة الرقابية تواصل عملها ليل نهار لضبط الأسواق، ولن تتهاون في تطبيق القانون بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بصحة وغذاء المواطن البورسعيدي.