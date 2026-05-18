نور الغندور تخطف الأنظار بإطلالة “عروس البحر” في مهرجان كان

شاركت الفنانة نور الغندور في فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي، حيث خطفت الأنظار بإطلالاتها الأنيقة على السجادة الحمراء.

وظهرت نور الغندور خلال إحدى إطلالاتها بفستان باللون الأزرق الجليدي من تصميم IKH FASHION، جاء بتصميم “عروس البحر” ومطرز يدويًا باللؤلؤ، ما أضفى على إطلالتها لمسة فخامة وأناقة لافتة.

واعتمدت نور الغندور تسريحة شعر ناعمة منسدلة على كتفها، مع مكياج هادئ بألوان رقيقة أبرز ملامحها بشكل أنيق وبسيط، لتنال إطلالتها إعجاب جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الجانب الفني، كان من المقرر أن تطل نور الغندور على الجمهور المصري من خلال مسلسل “8 طلقات” مع محمد سامي، إلا أن العمل تم تأجيله.

ويعد مسلسل زوجة واحدة لا تكفي آخر أعمال نور الغندور، والذي شاركت به في موسم رمضان 2024، وضم نخبة من النجوم أبرزهم هدى حسين وماجد المصري وآيتن عامر وفاطمة الصفي، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي.