غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في ختام بطولة الدوري

يعاني فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك ، من غياب عدد كبير من العناصر الهامة عن المشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا القادمة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة لحسم لقب بطولة الدوري كما أن التعادل في صالح الفريق دون النظر لنتائج المنافسين.

وتأكد غياب الرباعي المهدي سليمان ومحمد إسماعيل وعمر جابر وأحمد فتوح عن موقعة سيراميكا كليوباترا في ختام بطولة الدوري المصري.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة معتمد جمال الانتظام في معسكر مغلق بداية من اليوم الاثنين بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي ، في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك من أجل توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين في ظل أهمية المباراة للفريق، خاصة وأنها مواجهة حاسمة على لقب الدوري الممتاز.