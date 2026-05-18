أمير هشام: لا توجد مكافآت خاصة في سيراميكا لتحفيز اللاعبين أمام الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام أن كل ما يتردد بشأن وجود مكافآت استثنائية أو دعم خاص من إدارة سيراميكا كليوباترا أو بعض رجال الأعمال لتحفيز اللاعبين على الفوز أمام الزمالك لا أساس له من الصحة.

وأوضح عبر صفحته أن لائحة الفريق منذ بداية الموسم تتضمن مكافآت أكبر في حال الفوز أو التعادل أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز، وهو أمر متفق عليه مسبقًا مع اللاعبين، وبالتالي فإن أي مكافآت سيتم صرفها عقب مواجهة الزمالك ستكون وفق اللائحة فقط دون أي استثناءات أو وعود إضافية.

وأضاف أن هناك بعض المستحقات المالية المتأخرة للاعبي سيراميكا، وفي حال تحقيق الفوز سيتم صرفها مباشرة إن وجدت، بجانب مكافأة إنهاء الموسم في المركز الرابع، بعدما ضمن الفريق هذا المركز رسميًا قبل مواجهة الزمالك.

وأشار إلى أن لاعبي سيراميكا يعتبرون المباراة فرصة مهمة لتأكيد أحقيتهم بالمشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل، إلى جانب رغبتهم في إنهاء الموسم بشكل قوي والحصول على مستحقاتهم ومكافآتهم قبل فترة الإجازة.