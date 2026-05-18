نتنياهو يعلن تشكيل فريق جديد لمواجهة مسيرات حزب الله

أعلن رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل فريق جديد لمواجهة مسيرات "حزب الله"، مضيفا أن الجيش كان يعمل على تخفيف تهديد الطائرات بدون طيار على مدى السنوات الست الماضية.





وفي خطوة لمواجهة هذا التحدي، أعلن نتنياهو عن تشكيل فريق جديد يضم أفرادا من وزارة الدفاع والصناعات الدفاعية والقطاع المدني، ومهمته تطوير حلول لمكافحة الطائرات بدون طيار التي يستخدمها "حزب الله"، والمزودة بتقنيات متطورة مثل الألياف البصرية ومنظور الشخص الأول (FPV)، التي وصفها رئيس الوزراء بأنها "نوع محدد من التهديدات".





وأوضح نتنياهو أنه التقى بالفريق ثلاث مرات خلال الأسبوعين الماضيين، وأبلغهم بأنه لن تكون هناك قيود مالية على عملهم، قائلاً: "مهما كانت التكلفة، فهي التكلفة. كما أن ليس لديكم حدود، على حد علمي، لإبداعكم وخيالكم، لأنكم الأفضل في العالم".







وخلال اجتماع مجلس الوزراء قال نتنياهو: "بناءً على طلبي، قام الجيش الإسرائيلي بتركيب مظلات (canopies) على الدبابات، وكان ذلك إجراء واحدا من بين العديد من الإجراءات".





وأضاف أن الجيش و وزارة الدفاع قاما "بالكثير على مر السنين"، وتمكنا من إحباط "مئات، بل آلاف الطائرات بدون طيار، بما في ذلك آلاف المحاولات لشن هجمات بطائرات مسيّرة ضد قواتنا".





وشدد رئيس الوزراء على أن الجيش الإسرائيلي يحقق نجاحا مستمرا في جهوده لمواجهة الطائرات بدون طيار، مؤكداً: "كلما ظهر تهديد جديد، ينجحون في تحييده".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن نشرت قناة "كان" تقريرا مفاده أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على تدمير التهديد الحالي الذي تشكله طائرات "حزب الله" بدون طيار.