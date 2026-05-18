مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة

أدانت مصر بشدة محاولة استهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام طائرات مسيرة.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وموقفها الثابت والداعم في مواجهة أية تهديدات، معربة عن دعمها لما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات لحماية سيادتها وصون أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت مصر على الالتزام الراسخ بأمن دول الخليج الشقيقة باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي المصري وأمن واستقرار المنطقة، محذرة من أن هذه الانتهاكات السافرة للقانون الدولي تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي الراهن وتعرقل مساعي التهدئة.