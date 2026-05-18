آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

عبد العزيز جمال

تزامنًا مع انتصاف شهر مايو 2026، تساءل الكثير من المواطنين عن المدة المتبقية والمتاحة لصرف منحة التموين الاستثنائية، خاصة بعد إعلان الحكومة مد صرف الدعم شهرين إضافيين ليصبح إجمالي فترة الصرف 4 أشهر متتالية بدلاً من شهرين فقط.

مد صرف المنحة إلى 4 أشهر متتالية

قررت الحكومة تمديد صرف منحة التموين الشهرية المقدرة بـ 400 جنيه لتصبح لمدة 4 أشهر متتالية (مارس، أبريل، مايو، وكان من المقرر إضافتها في فبراير) بدلاً من شهرين فقط، ليصل إجمالي الدعم الإضافي لكل بطاقة تموينية مستحقة إلى 1600 جنيه.

ويستفيد من هذا القرار نحو 10 ملايين بطاقة تموينية من الفئات الأولى بالرعاية، مما يغطي احتياجات ما يقرب من 25 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

جاء هذا القرار استجابة للاحتياجات المتزايدة للأسر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل محدودي الدخل، خاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وما يصاحبه من أعباء مالية إضافية (ملابس، أضاحي، حلوى، زيارات عائلية).

آخر موعد لصرف المنحة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفعل في تفعيل صرف منحة التموين الاستثنائية اعتبارًا من الثلاثاء 17 فبراير 2026، ومن المقرر استمرار الصرف شهريًا حتى نهاية شهر مايو 2026، وذلك لضمان دعم الأسر المستحقة حتى حلول عيد الأضحى المبارك.

وبذلك، فإن آخر موعد لصرف منحة التموين هو يوم السبت 31 مايو 2026، حيث ينتهي الشهر الرابع والأخير من المنحة مع انتهاء شهر مايو.

وتناشد وزارة التموين المواطنين المستحقين بضرورة الإسراع في صرف مستحقاتهم من منحة التموين قبل انتهاء الموعد المحدد، حيث لن يكون هناك تمديد إضافي بعد هذا التاريخ، وفقًا للتصريحات الرسمية حتى الآن، كما انه لم  يصدر اي قرارات بمدها.

صرف تراكمي للمنحة

كما يمكن صرف المنحة التراكمية لأكثر من شهر في آن واحد (صرف 800 جنيه أو 1200 جنيه أو 1600 جنيه دفعة واحدة)، وذلك لمن لم يتمكن من الصرف شهريًا في الأشهر السابقة، مما يمنح المواطنين مرونة أكبر في إدارة احتياجاتهم الشرائية.

3 طرق رسمية للاستعلام عن الاستحقاق

حددت وزارة التموين 3 طرق رسمية وآمنة للتأكد من الاستحقاق والحصول على منحة التموين الاستثنائية:

الرسائل النصية (SMS): تصل رسالة مباشرة على رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية، تخبره بقيمة المنحة ومدة الصرف والشهر المستحق.

بون صرف الخبز: يظهر للمستحقين تنبيه بقيمة منحة التموين أسفل بون صرف الخبز اليومي (الذي يصرف من المخابز)، مما يسهل على المواطنين معرفة رصيدهم المتاح دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.

بوابة دعم مصر: يمكن الدخول إلى الرابط الرسمي للبوابة الإلكترونية (digital.gov.eg) وإدخال رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لصاحب البطاقة، للاستعلام الفوري عن استحقاق منحة التموين وقيمتها.

الفئات المستحقة لمنحة التموين الاستثنائية

من المهم التوضيح أن الدعم لا يشمل جميع البطاقات التموينية، بل تستهدف منحة التموين بشكل خاص الفئات التالية:

  • الأسر الأكثر احتياجًا المسجلة في قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.
  • المستفيدين من معاش "تكافل وكرامة".
  • أصحاب الدخول المنخفضة من العمالة غير المنتظمة والعمالة اليومية.
  • الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة اللاتي لا يعولهن أحد.
  • الأسر التي ترعاها الجمعيات الخيرية والجهات الأهلية.

وتهدف هذه الفئات المحددة إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وضمان وصول منحة التموين إلى من هم في أمس الحاجة إليه، مع استبعاد الأسر ذات الدخول المرتفعة أو غير المستحقة وفق قواعد البيانات الرسمية للدولة.

ما هي السلع المتاحة في منحة التموين الاستثنائية؟

يمكن للمستفيدين استهلاك مبلغ الـ 400 جنيه شهريًا (أو المبلغ التراكمي) عبر المنافذ التموينية المعتمدة، والتي تشمل: بقالي التموين، فروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ كاري أون، وذلك لشراء السلع الأساسية والمواد الغذائية مثل:

  • الزيوت والدهون بجميع أنواعها (زيت خليط، زيت عباد الشمس، زيت ذرة، سمن).
  • السكر والأرز المعبأ عالي الجودة.
  • المكرونة والبقوليات (عدس، فاصوليا، حمص، لوبيا).
  • منتجات ألبان (جبن، لبن، زبادي).
  • مساحيق غسيل ومنظفات، وشامبو، وصابون.
  • الشاي والقهوة والمشروبات الساخنة.
  • الدقيق ومنتجات المخابز.

مرونة كاملة في عملية الصرف

كما توفر منحة التموين مرونة كاملة في عملية الصرف، حيث يتيح النظام ميزة التجزئة، فيمكن للمواطن صرف جزء من منحة التموين في بداية الشهر (مثل 200 جنيه) واستكمال الباقي (200 جنيه المتبقية) في وقت لاحق من نفس الشهر حسب حاجته، دون أي رسوم إضافية أو خصومات.

كما يمكن شراء أي سلع تموينية متاحة في المنفذ دون التقيد بسلة محددة أو منتجات بعينها، مما يمنح المواطن حرية اختيار احتياجاته الأساسية بحسب ظروف أسرته.

نصائح للمواطنين قبل انتهاء الموعد

تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من النصائح والإرشادات للمواطنين المستحقين لمنحة التموين قبل انتهاء آخر موعد للصرف (31 مايو 2026):

  • التوجه إلى أقرب منفذ تمويني مع بطاقة التموين الشخصية، والتأكد من صلاحيتها.
  • التأكد من الرصيد المتبقي من المنحة قبل الشراء، وذلك إما عن طريق بون الخبز أو الاستعلام الإلكتروني.
  • شراء احتياجات المنزل الأساسية للأسبوع وشهر العيد (أضاحي، ملابس، حلوى، سلع غذائية).
  • تجنب التزاحم في الأيام الأخيرة للمنحة (آخر أسبوع في مايو)، والتوزيع على أيام الشهر المتبقية لتخفيف الزحام على المنافذ.
  • عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التموين عبر موقعها الإلكتروني أو صفحاتها الرسمية.
