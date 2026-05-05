اقتصاد

منحة التموين مستمرة.. حقيقة وقف دعم 1600 جنيه في مايو

1600 جنيه منحة التموين
1600 جنيه منحة التموين
محمد صبيح

يبحث العديد من المواطنين عن منحة التموين مايو 2026، هل تم إلغاء منحة التموين؟، وطريقة صرف 1600 جنيه منحة التموين، وذلك بعد انتشار شائعات حول وقف المنحة التموينية.

وفي ظل هذا الجدل، خرجت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية لتضع النقاط فوق الحروف، مؤكدة أن منحة التموين مستمرة دون أي إلغاء أو توقف، وأن ما يتم تداوله مجرد معلومات غير دقيقة مرتبطة بتحديثات فنية داخل منظومة الصرف.

حقيقة إلغاء منحة التموين في مايو.. ماذا يحدث داخل المنظومة؟

أكدت المصادر أن منظومة الدعم التمويني تشهد حاليًا تحديثات تقنية داخل نظام الصرف الإلكتروني بهدف:

  • رفع كفاءة قواعد البيانات
  • منع الأخطاء في تسجيل المستحقين
  • ضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا
  • تحسين سرعة تنفيذ عمليات الصرف داخل المنافذ التموينية

وشددت على أن هذه التحديثات لن تؤثر على قيمة الدعم أو مواعيد صرفه، وأن المنحة سيتم صرفها بشكل طبيعي فور الانتهاء من الإجراءات التقنية الجارية.

اسهل طريقة لتفعيل بطاقة التموين بالموبيل

هل تم إلغاء منحة التموين؟

لا، لم يتم الإلغاء، والصرف مستمر وفق الجدول الحكومي.

كم قيمة الدعم الإجمالي؟

تصل إلى 1600 جنيه لكل بطاقة تموينية خلال فترة الصرف المحددة.

كيف أعرف أني مستحق؟

من خلال رسالة SMS أو بوابة دعم مصر أو إيصال الخبز.

هل يمكن صرف المنحة نقدًا؟

لا، يتم صرفها في صورة سلع تموينية فقط.

تحذير مهم من  التموين

حذرت الوزارة من الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن:

لا يوجد أي قرار بإلغاء المنحة

الصرف يتم فقط عبر القنوات الرسمية

أي تحديثات يتم الإعلان عنها من خلال الوزارة مباشرة

 تفاصيل منحة التموين 1600 جنيه.. من يستفيد؟

بدون زحام أو طوابير| خدمات بطاقات التموين المتاحة إلكترونيًا.. وهذه طريقة التحديث

كانت وزارة التموين قد بدأت بالفعل صرف الدعم الاستثنائي خلال شهري مارس وأبريل، ليستفيد منه:

نحو 10 ملايين بطاقة تموينية

ما يقرب من 25 مليون مواطن

بإجمالي تكلفة وصلت إلى حوالي 8 مليارات جنيه.

وفي خطوة لاحقة، قررت الحكومة مد فترة صرف المنحة إلى 4 أشهر بدلًا من شهرين، ليصل إجمالي ما تحصل عليه البطاقة التموينية إلى:

1600 جنيه دعم استثنائي لكل بطاقة مستحقة

ويستمر الصرف حتى عيد الأضحى 2026 وفق الخطة الزمنية الحالية.

كيف تعرف إنك من المستحقين لمنحة التموين؟

تعتمد وزارة التموين على نظام رقمي دقيق لإبلاغ المستحقين، ويشمل:

رسالة SMS

يتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف المسجل على البطاقة التموينية توضح قيمة الدعم.

إيصال صرف الخبز

في بعض الحالات تظهر قيمة الدعم ضمن إيصال صرف الخبز اليومي.

بوابة دعم مصر

يمكن الاستعلام باستخدام رقم البطاقة التموينية عبر المنصة الإلكترونية الرسمية.

وأكدت الوزارة أن الرسائل لا تُرسل لجميع المواطنين، بل فقط للفئات المستحقة وفق معايير اجتماعية دقيقة.

السلع التي يمكن شراؤها من منحة التموين

يمكن للمواطنين استخدام الدعم في شراء السلع الأساسية داخل منظومة التموين، وتشمل:

السكر

الزيت

الأرز

المكرونة

مع إتاحة حرية اختيار السلع حسب احتياجات كل أسرة، في حدود الحصص التموينية المقررة.

خطوات صرف منحة التموين بسهولة

للاستفادة من الدعم الاستثنائي، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. انتظار رسالة التأكيد على الهاتف

2. التوجه إلى أقرب منفذ تمويني أو بقال

3. استخدام البطاقة التموينية في صرف السلع

4. اختيار السلع ضمن قيمة الدعم المخصص.

لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟

كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
