اقتصاد

1600 جنيه للبطاقة.. أسهل طريقة للحصول على منحة التموين

محمد غالي

1600 جنيه على بطاقة التموين يبحث عنها عدد كبير من المواطنين وكيفيه الحصول علي منحة التموين، بعد رفع قيمتها إلى 1600 جنيه بدلا من 800 جنيه، مع صرفها على مدار أربعة أشهر متتالية، في إطار حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية.

وأقرت الحكومة زيادة قيمة المنحة التموينية الإضافية لتصل إلى 400 جنيه شهريا لكل بطاقة مستحقة، بإجمالي 1600 جنيه خلال فترة الصرف، وذلك دعما للفئات الأولى بالرعاية في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد فترة صرف المنحة التي كانت مقررة لشهرين فقط لتصبح أربعة أشهر متتالية، بما يضمن استمرار الدعم للأسر الأكثر احتياجا، حيث يتم صرفه مباشرة على بطاقات التموين ضمن جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم للفئات المستحقة من خلال منظومة التموين وبرامج الحماية الاجتماعية حتى عيد الأضحى، مع التشديد على مواجهة أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط الأسعار وضمان توافر السلع.

خطوات الحصول على منحة التموين وأخر موعد للصرف

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء صرف المنحة اعتبارا من 17 فبراير 2026، على أن يستمر حتى نهاية مايو، ليستفيد منها نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تضم ما يقرب من 25 مليون مواطن، وفقا لمعايير الاستحقاق المحددة.

وفيما يتعلق بآلية الإخطار، تعتمد الوزارة على إرسال رسائل نصية قصيرة إلى أرقام الهواتف المسجلة ببيانات البطاقات التموينية لإبلاغ المستحقين بقيمة الدعم وموعد صرفه، كما تظهر قيمة المنحة عند استخدام البطاقة أثناء صرف الخبز أو السلع التموينية.

ويمكن للمواطنين أيضا الاستعلام عن استحقاقهم من خلال بوابة دعم مصر بإدخال بيانات البطاقة التموينية، مع التأكيد على أن الإخطار يقتصر على الفئات المستحقة فقط.

خطوات الحصول على منحة التموين

ويتيح النظام للمستفيدين صرف قيمة المنحة في صورة سلع تموينية أساسية مثل الزيت والسكر والأرز والدقيق، مع إمكانية صرف المبلغ بالكامل أو على دفعات وفقا لاحتياجات كل أسرة.

ويتم صرف المنحة من خلال منافذ التموين الرسمية، بما في ذلك بدالي التموين ومنافذ صرف الخبز والسلاسل التجارية المتعاقدة، عبر منظومة إلكترونية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون.. وصفة مطبخ سهلة بمذاق مطاعم البحر المتوسط

