قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجب إبلاغ الزوجة الأولى بالزواج من الثانية؟ .. أمين الفتوى يكشف الضوابط الشرعية
أعراض يخبرك بها جسدك أنك في علاقة عاطفية سامة .. محمد هاني يوضح | خاص
أفضل 5 سيارات زيرز قليلة الأعطال في مصر
نشاط رياح.. الأرصاد: غدًا ذروة انخفاض درجات الحرارة
تعزيز كفاءة المنظومة الحقوقية في اجتماع رئيسا مجلس النواب و"القومي لحقوق الإنسان"
ما حكم المهر والهدايا عند فسخ الخطبة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
قرار عاجل في ‏الإمارات بـ تحويل الدراسة عن بعد بسبب الهجوم الإيراني
خبير لوائح يكشف سيناريوهات حسم الدوري حال تساوي النقاط بين الأهلي والزمالك وبيراميدز
معندكش دين | منشور ناري لـ مصطفي بكري ضد وجدي العربي بسبب هاني شاكر
نقيب الأطباء: آليات رقابة على المحتوى الطبي بمواقع التواصل واتخاذ إجراءات ضد المخالفين
نيسان Z بقوة 400 حصانًا.. ماذا قدمت السيارة الأسطورية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زياده بنسبة 6.4% سنويا.. تفاصيل مشروع قانون التامينات والمعاشات الجديد

زياده بنسبة 6.4% سنويا.. تفاصيل مشروع قانون التامينات والمعاشات الجديد
زياده بنسبة 6.4% سنويا.. تفاصيل مشروع قانون التامينات والمعاشات الجديد
محمد غالي

يبحث المواطنون عن تفاصيل مشروع قانون التامينات والمعاشات الجديد، والتي وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية المتسارعة والتحديات المالية التي واجهت النظام التأميني خلال السنوات الأخيرة.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

ويأتي هذا التعديل في توقيت مهم، حيث تستهدف الدولة تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق أصحاب المعاشات وضمان استدامة الموارد المالية، بما يمكن النظام من الوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية غير محسوبة.

فلسفة التعديل التشريعي

ينطلق مشروع القانون من رؤية متكاملة تجمع بين البعد الاجتماعي والبعد المالي، إذ يركز على تعزيز الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد ركائز الاستقرار، مع ضمان استدامة النظام التأميني وفقا لأسس اكتوارية دقيقة.

كما يستهدف المشروع ضمان استمرار المعاشات كمصدر دخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، بما يساعدهم على مواجهة الأعباء المعيشية والحفاظ على مستوى معيشي مناسب.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

إعادة هيكلة المنظومة المالية

يتضمن التعديل إعادة تنظيم العلاقة المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يحقق وضوح الالتزامات وتوزيع الأعباء بشكل عادل، إلى جانب معالجة التشابكات المالية المزمنة من خلال وضع آليات واضحة لسداد المديونيات وتنظيم التدفقات المالية.

ويركز المشروع كذلك على الاعتماد على الدراسات الاكتوارية كأساس لاتخاذ القرار، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا التأمينية، وتفادي حدوث فجوات تمويلية مستقبلا.

ملامح الاستدامة المالية

يشمل المشروع تحديد القسط السنوي المستحق لصالح الهيئة اعتبارا من يوليو 2025 بنحو 238.55 مليار جنيه، مع زيادته بنسبة 6.4% سنويا بدءا من يوليو 2026، على أن ترتفع تدريجيا لتصل إلى 7% خلال السنوات التالية، إلى جانب إضافة مليار جنيه سنويا لمدة 5 سنوات.

كما ينص على مد فترة سداد الأقساط إلى 50 عاما، بما يسهم في تخفيف العبء على الخزانة العامة، مع ضمان تدفقات مالية مستقرة تدعم استمرارية النظام التأميني.

بنود إضافية ومناقشات برلمانية

تضمن المشروع تسوية عدد من المديونيات المستحقة، بما في ذلك سندات الخزانة العامة والديون الناتجة عن تطبيق قوانين سابقة، وهو ما يعزز وضوح المركز المالي للمنظومة.

وشهدت المناقشات البرلمانية بعض التحفظات، حيث طالب عدد من النواب بمزيد من الشفافية بشأن أسس احتساب نسب الزيادة، وضرورة إتاحة بيانات تفصيلية تدعم عملية التقييم.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

نطاق التعديل التشريعي

تضمن مشروع القانون في صيغته الأصلية تعديل المواد (22) و(111) و(156)، إلا أن اللجنة المشتركة انتهت إلى الإبقاء على المادتين (22) و(156) دون تعديل، مع التركيز على تعديل المادة (111) باعتبارها جوهر الإصلاح المالي.

ويستهدف هذا التعديل إعادة تنظيم آلية سداد القسط السنوي وتحديد التزامات الخزانة العامة بشكل واضح، بما يدعم بناء نظام تأميني أكثر توازنا واستدامة، قادر على حماية حقوق المواطنين وضمان حقوق الأجيال المقبلة.

مشروع قانون التامينات والمعاشات الجديد قانون التامينات والمعاشات التامينات والمعاشات المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

استاد مصر بالعاصمة الإدارية

التراك بعيد عن المدرجات.. سبب عدم اعتماد كاف استاد مصر بالعاصمة الإدارية

أحمد فتوح

النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين

ترشيحاتنا

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: الشريعة أسست لنظرة متوازنة إلى المال باعتباره وسيلة للعبادة

الطلاق

أحمد كريمة يعلق على مشروعية طلب الزوجة الطلاق قضاءً بعد 6 أشهر زواج

الدكتور عبد الله الشاذلي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر

مفتي الجمهورية ينعى الدكتور عبد الله الشاذلي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر

بالصور

أفضل 5 سيارات زيرز قليلة الأعطال في مصر

أفضل 5 سيارات زيرز
أفضل 5 سيارات زيرز
أفضل 5 سيارات زيرز

أعراض يخبرك بها جسدك أنك في علاقة عاطفية سامة .. محمد هاني يوضح | خاص

أعراض يخبرك بها جسدك أنك في علاقة عاطفية سامة
أعراض يخبرك بها جسدك أنك في علاقة عاطفية سامة
أعراض يخبرك بها جسدك أنك في علاقة عاطفية سامة

تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلا؟ الحقيقة الكاملة التي لا يعرفها الكثيرون

تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلًا؟
تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلًا؟
تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلًا؟

بمشاركة ديمي مور.. لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الـ79

ديمي مور
ديمي مور
ديمي مور

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد