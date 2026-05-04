30 ألف جنيه.. أسهل طريقه للحصول على قرض للموظفين وأصحاب المعاشات

تفاصيل القرض الميسر من بنك ناصر الاجتماعي
تفاصيل القرض الميسر من بنك ناصر الاجتماعي
محمد غالي

يبحث عدد كبير من الموظفون واصحاب المعاشات، عن تفاصيل القرض الميسر من بنك ناصر الاجتماعي، بعد أن أعلن البنك عن إتاحة قروض ميسرة لموظفي الحكومة وأصحاب المعاشات بعائد منخفض وشروط مبسطة، في إطار دوره لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء المعيشية.

تفاصيل القرض وقيمته

قيمة التمويل تبدأ من 5000 جنيه وتصل إلى 30 الف جنيه كحد أقصى، مع إمكانية الحصول على مزايا إضافية عند استيفاء المستندات المطلوبة، بما يسهم في تسهيل إجراءات الحصول على القرض.

المستندات المطلوبة

تشمل الأوراق اللازمة صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وإثبات دخل حديث ومعتمد من جهة العمل يتضمن مفردات الراتب وتاريخ التعيين، أو بيان مفردات المعاش، إلى جانب إيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر.

مزايا القرض وشروطه

يتميز قرض بنك ناصر الاجتماعي بانخفاض سعر الفائدة مقارنة بالمعدلات السائدة، إلى جانب بساطة الإجراءات وعدم التعقيد في شروط التقديم.

ويشترط للحصول على القرض ألا يكون المتقدم قد حصل سابقا على تمويل منخفض الفائدة من البنك، وأن يكون من العاملين بالقطاع العام أو من أصحاب المعاشات، مع إتاحة الفرصة أيضا لورثة المعاشات للتقديم، فضلا عن توفير فترات سداد مرنة تتناسب مع القدرة المالية للعملاء.

إطلاق منتج تمويلي جديد

في سياق متصل، أعلن البنك إطلاق منتج تمويلي جديد تحت اسم «في حب مصر»، يستهدف تقديم تمويلات نقدية ميسرة للعملاء الجدد من موظفي الحكومة وأصحاب المعاشات.

ويأتي هذا المنتج في إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال توفير أدوات تمويلية تساعد على تلبية الاحتياجات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة.

تفاصيل برنامج التمويل

يوفر البرنامج تمويلات بقيمة تتراوح بين 5000 و30الف جنيه بعائد منخفض، مع استهداف موظفي القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثتهم، بشرط عدم الحصول على تمويل سابق من البنك.

كما يتيح البرنامج مدد سداد مرنة، بما يساعد العملاء على اختيار أنسب نظام للسداد وفقا لظروفهم المالية، ويعزز من قدرتهم على الالتزام دون ضغوط، بما يدعم الاستقرار المالي للأسر المستفيدة.

ويأتي طرح هذه القروض والبرامج التمويلية في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم المالي للمواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية، خاصة على محدودي ومتوسطي الدخل، مع توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجاتهم المختلفة.

