الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تنميل اليدين .. أسباب صادمة وأفضل طرق العلاج قبل تفاقم المشكلة

أسماء عبد الحفيظ

يُعد تنميل اليدين من الأعراض الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص في مختلف الأعمار، وغالبًا ما يظهر على شكل وخز أو فقدان مؤقت للإحساس في الأصابع أو اليد بالكامل. ورغم أن البعض قد يراه أمرًا بسيطًا أو عابرًا، إلا أنه في بعض الحالات قد يكون مؤشرًا لمشكلة صحية تحتاج إلى الانتباه والعلاج.

تنميل اليدين شعور غير طبيعي يشبه “الدبابيس والإبر” أو فقدان الإحساس في اليدين أو الأصابع، وقد يكون مؤقتًا أو متكررًا. يحدث هذا العرض نتيجة اضطراب في الأعصاب أو ضعف في تدفق الدم إلى الأطراف، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

أسباب تنميل اليدين

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى تنميل اليدين، بعضها بسيط وبعضها قد يحتاج إلى تدخل طبي:

1. الضغط على الأعصاب

من أكثر الأسباب شيوعًا هو الضغط على الأعصاب، مثل الجلوس أو النوم في وضع خاطئ يضغط على الأعصاب المغذية لليد.

2. نقص الفيتامينات

نقص فيتامين B12 من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تنميل الأطراف، حيث يؤثر بشكل مباشر على صحة الأعصاب.

3. متلازمة النفق الرسغي

وهي حالة تحدث نتيجة ضغط على العصب المتوسط في الرسغ، وتظهر غالبًا عند الأشخاص الذين يستخدمون الكمبيوتر أو الهاتف لفترات طويلة.

4. مشاكل في الدورة الدموية

ضعف تدفق الدم إلى اليدين قد يسبب شعورًا بالتنميل، خاصة في حالات برودة الأطراف أو بعض أمراض الأوعية الدموية.

5. مرض السكري

ارتفاع مستويات السكر في الدم لفترات طويلة قد يؤدي إلى تلف الأعصاب الطرفية، وهو ما يسبب تنميلًا متكررًا في اليدين والقدمين.

6. التوتر والقلق

الحالة النفسية تلعب دورًا مهمًا، حيث يمكن أن يسبب القلق الشديد أو نوبات الهلع تنميلًا مؤقتًا في الأطراف.

متى يكون تنميل اليدين خطيرًا؟

يجب الانتباه جيدًا إذا كان التنميل:

  • متكررًا بشكل يومي
  • مصحوبًا بضعف في العضلات
  • يمتد إلى الذراع أو الوجه
  • أو يحدث فجأة وبشكل شديد

في هذه الحالات يجب مراجعة الطبيب فورًا.

أفضل طرق علاج تنميل اليدين

العلاج يعتمد على السبب الأساسي، لكن هناك بعض الطرق التي تساعد في التخفيف:

1. تغيير وضعية الجلوس والنوم

تجنب الضغط على اليدين أو الأعصاب أثناء النوم أو العمل يساعد بشكل كبير في تقليل الأعراض.

2. ممارسة التمارين البسيطة

تحريك اليدين وتمارين التمدد تساعد في تنشيط الدورة الدموية وتقليل التنميل.

3. تعويض نقص الفيتامينات

تناول أطعمة غنية بفيتامين B12 مثل اللحوم، البيض، ومنتجات الألبان، أو استخدام المكملات بعد استشارة الطبيب.

4. تقليل استخدام الهاتف والكمبيوتر

تقليل الإجهاد على اليدين والرسغ يساعد في الوقاية من متلازمة النفق الرسغي.

5. ضبط مستوى السكر

للمرضى المصابين بالسكري، التحكم في مستوى السكر ضروري جدًا لحماية الأعصاب.

6. العلاج الطبيعي

في بعض الحالات، قد يوصي الطبيب بجلسات علاج طبيعي لتحسين وظيفة الأعصاب والعضلات.

نصائح وقائية مهمة

  • لا تهملي التنميل المتكرر
  • احرصي على شرب الماء بكثرة
  • تجنبي الجلوس لفترات طويلة دون حركة
  • اهتمي بالتغذية السليمة والمتوازنة
تنميل اليدين .. أسباب صادمة وأفضل طرق العلاج قبل تفاقم المشكلة

