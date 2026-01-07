قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

هل تنميل اليدين والقدمين علامة خطر؟ .. في هذه الحالة يكون إنذارًا صحيًا

متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟
متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟
آية التيجي

يعاني كثير من الأشخاص من تنميل اليدين والقدمين من وقت لآخر، وغالبًا ما يتم تجاهله باعتباره عرضًا مؤقتًا ناتجًا عن وضعية الجلوس أو النوم. 

متي يكون تنميل اليدين والقدمين طبيعيا؟

وقد يكون التنميل في بعض الحالات علامة تحذيرية لمشكلة صحية خطيرة تستدعي الانتباه وعدم الإهمال.

وفيما يلي، نستعرض أسباب تنميل اليدين والقدمين، ومتى يكون طبيعيًا، ومتى يتحول إلى علامة خطر، بحسب ما ذكر في موقع Medical News Today.

وفي بعض الحالات قد يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا طبيعيًا، ومن أهمها:
ـ الجلوس أو النوم في وضعية تضغط على الأعصاب

ـ نقص مؤقت في تدفق الدم إلى الأطراف

ـ التعرض للبرد الشديد
الإجهاد أو الإرهاق البدني
وغالبًا يزول التنميل خلال دقائق بعد تغيير الوضعية أو تحريك الأطراف.

تنميل اليدين

متى يشير تنميل اليدين إلى مشكلة صحية؟

ويصبح تنميل اليدين مقلقًا إذا كان الشخص يعاني منها بشكل :

ـ مستمرًا أو متكررًا دون سبب واضح

ـ مصحوبًا بألم أو ضعف في العضلات

ـ مصحوبًا بفقدان الإحساس أو الحرقان

ـ يظهر في جانب واحد من الجسم

تنميل القدمين

أسباب مرضية لتنميل اليدين والقدمين

وقد يرجع تنميل اليدين والقدمين لعدة أسباب، ومن أبرزها ما يلي :

ـ نقص فيتامين B12:

ويؤدي إلى تلف الأعصاب الطرفية، ويُعد من الأسباب الشائعة للتنميل والوخز.

ـ نقص فيتامين د:

وقد يسبب آلامًا وتنميلًا في الأطراف نتيجة تأثيره على الأعصاب والعضلات.

تنميل القدمين

ـ مرض السكري:

وارتفاع السكر في الدم قد يؤدي إلى اعتلال الأعصاب الطرفية، وهو من أشهر أسباب التنميل المزمن.

ـ ضغط الأعصاب أو الانزلاق الغضروفي:
يسبب تنميلًا في اليدين أو القدمين نتيجة الضغط على الأعصاب الخارجة من العمود الفقري.

ـ مشكلات الدورة الدموية:
ضعف تدفق الدم إلى الأطراف قد يؤدي إلى الإحساس بالخدر والتنميل.

تنميل اليدين

ـ اضطرابات الغدة الدرقية:
قصور الغدة الدرقية قد يؤثر على الأعصاب ويسبب تنميلًا مستمرًا.

ـ السكتة الدماغية (في حالات نادرة):
إذا ظهر التنميل فجأة وبصحبته ضعف في الوجه أو صعوبة الكلام، يجب التوجه للطوارئ فورًا.

تنميل القديمن

متى يجب استشارة الطبيب فورًا؟

ـ تنميل مفاجئ وشديد

ـ تنميل مصحوب بضعف أو شلل

ـ صعوبة في الكلام أو الرؤية

ـ فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء

تنميل اليدين

كيف يمكن الوقاية من تنميل اليدين والقدمين؟

ـ الحفاظ على مستويات طبيعية من الفيتامينات
التحكم في سكر الدم

ـ ممارسة الرياضة بانتظام
تجنب الجلوس أو النوم لفترات طويلة بوضعيات خاطئة

تنميل اليدين والقدمين أسباب تنميل الأطراف هل التنميل خطير تنميل القدمين نقص فيتامين B12 تنميل الأعصاب أعراض خطيرة للتنميل

